Вхід був з акаунту найвищого рівня: в Раді зробили заяву щодо кібератаки на держреєстри

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів.

Про це заявив голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, проведена атака була добре підготовленою. Також відомо, що вхід стався із акаунту найвищого рівня.

Він розповів, що для такої атаки ворог міг вербувати працівника установи. Також міг бути застосований багаторівневий механізм підкладання флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр і була включена.

"Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації", - сказав Федієнко.

За його інформацією, бази даних вдалось зберегти, тому реєстри можна відновити.

"Якщо у них збереглися десь образи (архів даних - ред.), що, я сподіваюсь, є добре. Мені підтвердили цю інформацію з закритих джерел, я думаю, що тиждень-два - вони почнуть поступово-поступово відновлюватися", - наголосив Федієнко.

Що передувало

Раніше віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина повідомила про те, що були атаковані державні реєстри. Через кібератаку було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. За її словами, за атакою стоять російські хакери. Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів.