У "Дії" повернулися послуги “єОселя” та зміна місця проживання

У застосунку "Дія" знову доступні популярні послуги - сервіс пільгової іпотеки "єОселя" та функція зміни місця проживання. Тепер отримати власне житло на вигідних умовах чи змінити реєстрацію можна швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Що таке "єОселя"

"єОселя" - це інноваційний спосіб оформлення пільгової іпотеки без паперової тяганини. Сервіс пропонує вигідні умови:

Ставка 3 % та 7 % - для громадян.

- для громадян. Мінімальний перший внесок - для молоді до 26 років стартує від 10%.

Сервіс дозволяє подати заявку одночасно до кількох банків, що збільшує шанси на успішне оформлення. Весь процес здійснюється прямо у застосунку "Дія", без потреби відвідувати банківські установи.

Зміна місця проживання

Для жінок, дітей та чоловіків, які не підлягають мобілізації, послуга "Зміна місця проживання" стала ще зручнішою. Тепер достатньо кількох кліків у Дії, щоб: