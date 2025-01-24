Цифровизация услуг. В "Дії" возобновили работу 13 важных сервисов

Напомним, утром 19 декабря 2024 года на уровне сетевой инфраструктуры Украины начались проблемы. Недоступными стали реестры, которые входят в компетенцию Министерства юстиции Украины (а также колл-центр и официальный веб-сайт ведомства), произошли сбои в работе ГП "Национальные информационные системы" (которое обслуживает реестры).

Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе "Резерв+". Единый портал государственных услуг "Дія" сообщил о приостановке реестров.

Позже в этот же день стало известно, что Украина подверглась одной из самых масштабных кибератак за последнее время (за которой стояли российские хакеры).

Из-за технического сбоя в работе государственных реестров временно приостановили предоставление ряда услуг и сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД).

По словам народного депутата Александра Федиенко, причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников (которые имели доступ к реестрам).

23 января 2025 года стало известно, что в приложении "Дія" возобновили работу услуги "Шлюб онлайн" - сервис снова начал принимать заявки на бракосочетания. Тогда же в приложении вернулись услуги "єОселя" и смена места жительства.

Между тем до сих пор не заработал сервис исполнительных производств - в "Дії" сообщили, что работают над восстановлением услуги и о возвращении возможности просмотра исполнительных производств сообщат в социальных сетях.

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