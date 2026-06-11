"Цифровий паспорт" хижака: як в Україні досліджують рись під час війни

Рись євразійська - один із найбільш таємничих мешканців українських лісів, чиє виживання сьогодні напряму залежить від прогресу науки та спроможності людини захистити дику природу.
РБК-Україна разом із WWF-Україна розповідає, як у нас досліджують рисі під час війни.
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Рись євразійська - це "парасольковий вид". Її присутність свідчить про те, що лісова екосистема збалансована, а територія - достатньо велика та непорушна. Оберігаючи оселища цього хижака, люди автоматично захищають тисячі інших видів рослин і тварин.
Доросла рись важить близько 25 кг і потребує для життя від 100 до 200 кв. км території. В Україні вона мешкає у Карпатах та на Поліссі.
Хоча офіційна статистика налічує понад 500 особин, реальний стан популяції потребує детального вивчення, адже правовий захист у Червоній книзі - лише основа для реальних дій.
Десятиліттями чисельність рисі визначали "дідівськими" методами: підрахунком слідів на снігу та опитуваннями місцевих жителів. Це давало лише приблизну картину.
Ситуація змінилася у 2024 році, коли WWF-Україна почав систематичний моніторинг в Ужанському національному парку. За два роки науковці опрацювали майже 50 тисяч фото- та відеофайлів із камер-пасток.
Головний інструмент ідентифікації - унікальний візерунок плям на хутрі рисі, який працює як людські відбитки пальців.
Такий "детерміністичний моніторинг" дозволив перейти від здогадок до фактів. Якщо раніше припускали, що в парку живуть від 6 до 13 рисей, то тепер точно підтверджено: їх семеро.
Найцікавішим об’єктом досліджень став самець ID-4, якого українські вчені називають "Соніком", а словацькі колеги - "Борсуком". Цей хижак вільно перетинає кордон, доводячи, що для диких тварин державних меж не існує.
Для науковців це - сигнал про необхідність транскордонної координації. Без спільних систем моніторингу одну й ту саму тварину можуть рахувати десятки разів у різних звітах, що штучно завищує реальну статистику.
Приклад бурого ведмедя Iwo, який за місяць пройшов територію трьох областей України, лише підтверджує: без співпраці з сусідами ми бачимо лише викривлену картину.
На Рівненщині науковці пішли ще далі. У 2023 році на самця Борися встановили GPS-нашийник. Завдяки телеметрії з’ясувалося:
Попри катастрофічні наслідки війни для довкілля, спостерігається несподівана тенденція. На Рівненщині популяція рисі зросла з 35 до 70 особин. Дослідники пояснюють це зменшенням мисливського тиску та забороною полювання.
Втім, це лише локальний ефект. Глобальні загрози - фрагментація лісів, будівництво доріг, браконьєрство та небезпека генетичної ізоляції через інбридинг - нікуди не зникли.
Рись - чи не найбільш неконфліктний хижак, проте фермери іноді страждають від нападів на отари. Ефективним рішенням стали електричні огорожі. Статистика говорить сама за себе: якщо у 2018 році було зафіксовано 19 нападів на овець, то у 2023-му - лише чотири.
Науковці наголошують: майбутнє рисі залежить не лише від заповідників. Вона живе поруч із людиною, і головне завдання - навчитися мінімізувати конфлікти, зберігаючи при цьому дику природу.
Раніше ми ділились з вами кадрами з фотопастки у Карпатах, яка зафіксувала "гіперактивного" хижака.
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