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"Цифровой паспорт" хищника: как в Украине исследуют рысь во время войны

08:00 11.06.2026 Чт
4 мин
Ученые провели эксперимент с GPS на Полесье. Что они обнаружили?
aimg Турликьян Татьяна
Рысь евразийская водится в Карпатах и на Полесье (фото: WWF_Sweden)

Рысь евразийская - один из самых таинственных жителей украинских лесов, чье выживание сегодня напрямую зависит от прогресса науки и способности человека защитить дикую природу.

РБК-Украина вместе с WWF-Украина рассказывает, как у нас исследуют рыси во время войны.

Главное:

  • Новый подход к учету: Ученые отказались от приблизительных подсчетов в пользу "детерминистического мониторинга", идентифицируя каждую рысь по уникальному рисунку пятен на меху.
  • Трансграничная жизнь: Рыси не признают государственных границ - отдельные особи постоянно мигрируют между Украиной и Словакией.
  • Влияние войны: На Полесье зафиксирован рост численности рыси, что связывают с прекращением охоты и уменьшением охотничьего давления.
  • Сожительство с человеком: Хищники все чаще появляются вблизи сел, поэтому задачей охраны становится минимизация конфликтов через практические решения, например электроизгороди для фермеров.
  • Будущее вида: Главными вызовами остаются фрагментация лесов, браконьерство и потребность в генетическом исследовании популяций для создания эффективного Национального плана действий.

Самая большая кошка Европы и ее роль в экосистеме

Рысь евразийская - это "зонтичный вид". Ее присутствие свидетельствует о том, что лесная экосистема сбалансирована, а территория - достаточно большая и незыблемая. Оберегая места обитания этого хищника, люди автоматически защищают тысячи других видов растений и животных.

Взрослая рысь весит около 25 кг и требует для жизни от 100 до 200 кв. км территории. В Украине она обитает в Карпатах и на Полесье.

Хотя официальная статистика насчитывает более 500 особей, реальное состояние популяции требует детального изучения, ведь правовая защита в Красной книге - лишь основа для реальных действий.

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Рысь евразийская попала на фотоловушки (фото: WWF-Украина)

От следов до "цифровых паспортов"

Десятилетиями численность рыси определяли "дедовскими" методами: подсчетом следов на снегу и опросами местных жителей. Это давало лишь приблизительную картину.

Ситуация изменилась в 2024 году, когда WWF-Украина начал систематический мониторинг в Ужанском национальном парке. За два года ученые обработали почти 50 тысяч фото- и видеофайлов с камер-ловушек.

Главный инструмент идентификации - уникальный узор пятен на меху рыси, который работает как человеческие отпечатки пальцев.

Такой "детерминистический мониторинг" позволил перейти от догадок к фактам. Если раньше предполагали, что в парке живут от 6 до 13 рысей, то теперь точно подтверждено: их семь.

Рысь идентифицируют по уникальному для каждой особи узору на меху (фото: WWF-Украина)

Международный путешественник: история рыси ID-4

Самым интересным объектом исследований стал самец ID-4, которого украинские ученые называют "Соником", а словацкие коллеги - "Барсуком". Этот хищник свободно пересекает границу, доказывая, что для диких животных государственных границ не существует.

Для ученых это - сигнал о необходимости трансграничной координации. Без общих систем мониторинга одно и то же животное могут считать десятки раз в разных отчетах, что искусственно завышает реальную статистику.

Пример бурого медведя Iwo, который за месяц прошел территорию трех областей Украины, лишь подтверждает: без сотрудничества с соседями мы видим лишь искаженную картину.

Жизнь под наблюдением GPS: эксперимент на Полесье

В Ровенской области ученые пошли еще дальше. В 2023 году на самца Борися установили GPS-ошейник. Благодаря телеметрии выяснилось:

  • Его индивидуальный участок - более 143 кв. км.
  • Хищник не сторониться воды, используя бобровые запруды как мосты.
  • Рыси могут сдерживать численность инвазивных видов, в частности енотовидных собак.

Рыси часто пересекают границу Украины со Словакией (фото: WWF-Украина)

Парадокс войны: как изменилась жизнь хищников

Несмотря на катастрофические последствия войны для окружающей среды, наблюдается неожиданная тенденция. В Ровенской области популяция рыси выросла с 35 до 70 особей. Исследователи объясняют это уменьшением охотничьего давления и запретом охоты.

Впрочем, это лишь локальный эффект. Глобальные угрозы - фрагментация лесов, строительство дорог, браконьерство и опасность генетической изоляции из-за инбридинга - никуда не исчезли.

Как сосуществовать с хищником

Рысь - едва ли не самый неконфликтный хищник, однако фермеры иногда страдают от нападений на стада. Эффективным решением стали электрические ограждения. Статистика говорит сама за себя: если в 2018 году было зафиксировано 19 нападений на овец, то в 2023-м - только четыре.

Ученые отмечают: будущее рыси зависит не только от заповедников. Она живет рядом с человеком, и главная задача - научиться минимизировать конфликты, сохраняя при этом дикую природу.

Ранее мы делились с вами кадрами из фотоловушки в Карпатах, которая зафиксировала "гиперактивного" хищника.

Читайте также наше большое интервью с зоологом Игорем Диким о том, что происходит с миром животных в Карпатах, в зоне боевых действий и на деоккупированных территориях.

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