"Цифровой паспорт" хищника: как в Украине исследуют рысь во время войны

Рысь евразийская - один из самых таинственных жителей украинских лесов, чье выживание сегодня напрямую зависит от прогресса науки и способности человека защитить дикую природу.
РБК-Украина вместе с WWF-Украина рассказывает, как у нас исследуют рыси во время войны.
Главное:
Рысь евразийская - это "зонтичный вид". Ее присутствие свидетельствует о том, что лесная экосистема сбалансирована, а территория - достаточно большая и незыблемая. Оберегая места обитания этого хищника, люди автоматически защищают тысячи других видов растений и животных.
Взрослая рысь весит около 25 кг и требует для жизни от 100 до 200 кв. км территории. В Украине она обитает в Карпатах и на Полесье.
Хотя официальная статистика насчитывает более 500 особей, реальное состояние популяции требует детального изучения, ведь правовая защита в Красной книге - лишь основа для реальных действий.
Десятилетиями численность рыси определяли "дедовскими" методами: подсчетом следов на снегу и опросами местных жителей. Это давало лишь приблизительную картину.
Ситуация изменилась в 2024 году, когда WWF-Украина начал систематический мониторинг в Ужанском национальном парке. За два года ученые обработали почти 50 тысяч фото- и видеофайлов с камер-ловушек.
Главный инструмент идентификации - уникальный узор пятен на меху рыси, который работает как человеческие отпечатки пальцев.
Такой "детерминистический мониторинг" позволил перейти от догадок к фактам. Если раньше предполагали, что в парке живут от 6 до 13 рысей, то теперь точно подтверждено: их семь.
Самым интересным объектом исследований стал самец ID-4, которого украинские ученые называют "Соником", а словацкие коллеги - "Барсуком". Этот хищник свободно пересекает границу, доказывая, что для диких животных государственных границ не существует.
Для ученых это - сигнал о необходимости трансграничной координации. Без общих систем мониторинга одно и то же животное могут считать десятки раз в разных отчетах, что искусственно завышает реальную статистику.
Пример бурого медведя Iwo, который за месяц прошел территорию трех областей Украины, лишь подтверждает: без сотрудничества с соседями мы видим лишь искаженную картину.
В Ровенской области ученые пошли еще дальше. В 2023 году на самца Борися установили GPS-ошейник. Благодаря телеметрии выяснилось:
Несмотря на катастрофические последствия войны для окружающей среды, наблюдается неожиданная тенденция. В Ровенской области популяция рыси выросла с 35 до 70 особей. Исследователи объясняют это уменьшением охотничьего давления и запретом охоты.
Впрочем, это лишь локальный эффект. Глобальные угрозы - фрагментация лесов, строительство дорог, браконьерство и опасность генетической изоляции из-за инбридинга - никуда не исчезли.
Рысь - едва ли не самый неконфликтный хищник, однако фермеры иногда страдают от нападений на стада. Эффективным решением стали электрические ограждения. Статистика говорит сама за себя: если в 2018 году было зафиксировано 19 нападений на овец, то в 2023-м - только четыре.
Ученые отмечают: будущее рыси зависит не только от заповедников. Она живет рядом с человеком, и главная задача - научиться минимизировать конфликты, сохраняя при этом дикую природу.
Ранее мы делились с вами кадрами из фотоловушки в Карпатах, которая зафиксировала "гиперактивного" хищника.
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