Цифровая оборона: в Раде готовят запрет российского софта

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект "О запрете использования и распространения враждебных программных продуктов и враждебных средств информатизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Комитет поддержал законопроект о запрете враждебного ПО

Целью проекта №13505 является введение законодательного механизма, который позволит официально запрещать использование и распространение программ и технологий, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Как отметили депутаты, в период гибридной войны Украина нуждается в правовой защите от враждебных цифровых инструментов, которые могут использоваться для кибератак или сбора данных.

Кто и как будет определять враждебные программы

Законопроект предусматривает создание официального перечня запрещенных программных продуктов.

Его будет вести Госспецсвязи, а предложения в список смогут подавать Служба безопасности Украины и Национальный банк.

Враждебными могут быть признаны ИТ-продукты, которые:

принадлежат или созданы страной-агрессором;

имеют владельцев, связанных с враждебными государствами;

используются для сбора или передачи данных, угрожающих безопасности Украины;

включены в санкционные списки других государств или международных организаций.

"В условиях гибридной агрессии против Украины возникла объективная потребность в законодательном урегулировании вопросов признания таких продуктов враждебными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как и когда будет действовать запрет

После принятия закон вступит в силу через 6 месяцев после публикации.

Запрет будет распространяться на государственные учреждения, критическую инфраструктуру, оборонный сектор и платежные системы.

Нарушение требований будет караться финансовыми санкциями - 2% от годового оборота компании с 1 января 2030 года.

Исключения будут действовать только для разведывательных органов, которым может быть разрешено использование такого ПО для специальных задач.

"Этот законопроект - попытка системно закрыть окно враждебным технологиям, которые могут быть инструментом влияния или атаки на наши государственные институты", - отмечают авторы документа.

Почему это важно

По словам инициаторов, действующее законодательство не содержит четких критериев для определения враждебного программного обеспечения.

Это затрудняет его изъятие из обращения и создает угрозы для национальной кибербезопасности.

Новый закон должен предотвратить использование вредоносных технологий в стратегически важных сферах - от энергетики до финансов.

Также он позволит системно контролировать присутствие продуктов российского и белорусского происхождения на украинском рынке.