Спецслужби розслідують цифри в парку як заклик до замаху на Трампа

Правоохоронні органи США розпочали термінове розслідування через появу гігантського напису "86 47" на траві Національної алеї у Вашингтоні. Адміністрація президента розцінює цей інцидент як завуальовану політичну загрозу життю Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Невідомі викарбували цифри на траві прямо між Монументом Вашингтона та меморіалом Другої світової війни прямо у серці Вашингтону. Слідчі вже зібрали зразки трави для проведення експертизи. Влада намагається встановити, чи використовували зловмисники хімікати або спеціальні інструменти.

У Міністерстві внутрішніх справ США назвали інцидент "божевільним вандалізмом", а винних обіцяють знайти та покарати.

"Будь-яка погроза президенту сприймається Міністерством дуже серйозно, і наша Паркова поліція США розслідуватиме цей інцидент і притягне винних до відповідальності", - заявили у МВС.

Ще жорсткіше висловився речник Білого дому Девіс Інгл. Він закликав до суворого засудження всіх, хто підтримує політичне насильство.

"Будь-кого, хто бере участь у політичному насильстві чи культурі вбивств, або підтримує їх, має бути засуджено найсуворішим чином. Їм також слід негайно звернутися за психіатричною допомогою для лікування важкого та виснажливого випадку синдрому розладу Трампа, який спотворив їхній мозок і зробив їх хворими на голову", - наголосив Інгл.

Що означають цифри "86 47"

Напис в парку став причиною глобального розслідування спецслужб США (фото Getty Images)

Це старий ресторанний сленг, який означає "позбутись чогось". На професійній кухні слово "eighty-six" (86) означає, що якась позиція в меню закінчилася, або що клієнту більше не можна наливати алкоголь через його поведінку (його "виставляють" за двері).

У ширшому сенсі "86" вже давно використовується в англійській мові як дієслово, що означає "позбутися чогось", "скасувати" або "викинути". Демократи часто використовують цей сленг як заклик до імпічменту чи відставки.

Проте цей вислів використовує і криміналітет. В американському гангстерському та кримінальному середовищі вираз "to eighty-six someone" десятиліттями використовувався як евфемізм для "убити когось", "ліквідувати" або "закопати".

Поширене трактування походження цього виразу в кримінальному світі - "вісім миль від міста, шість футів під землею".

Сам Дональд Трамп прямо заявляв на телебаченні: "Будь-хто, хто знає бодай щось про кримінал, знає, що 86 - це мафіозна фраза, яка означає когось вбити".

Як відомо, Дональд Трамп є 47 президентом США, отже послання чітке, але суть у нюансах.

Контекст вирішує все

Зараз у США тривають палкі дискусії між юристами на тему цих цифр. У МВС вважають, що використання "86 47" - це так званий dog whistle (завуальований натяк), який радикально налаштовані люди використовують, щоб закликати до фізичного усунення Трампа, формально не порушуючи правила соцмереж щодо прямого заклику до насильства.

Позиція правозахисників протилежна. Багато ліберальних груп та суддів (зокрема, нещодавнє рішення окружного судді Рендольфа Мосса щодо протестів організації Accountability NOW USA) зазначають, що для більшості громадян "86" означає просто "звільнити", "усунути з посади" або "проголосувати проти".

Вони вважають криміналізацію цих цифр порушенням Першої поправки Конституції США (про свободу слова), оскільки контекст є політичним, а не терористичним.

Прецедент з ексдиректором ФБР

Міністерство юстиції вже висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі за схожий "заклик". Він опублікував фото із відпустки, де мушлями на пляжі виклав "86 47".

Ексдиректору ФБР тепер загрожує до 10 років ув'язнення і справу спрямували до суду. Сам Комі провину заперечує і стверджує, що не мав наміру закликати до насильства.