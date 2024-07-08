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Этой ночью РФ била по Украине крылатыми ракетами и баллистикой: как отработала ПВО

Понедельник 08 июля 2024 08:07
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Этой ночью РФ била по Украине крылатыми ракетами и баллистикой: как отработала ПВО Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (facebook.com.kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики применили для воздушной атаки по территории Украины в эту ночь крылатые ракеты и баллистику. Силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 3 ракеты Х-101 врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Вражеская атака

Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 8 июля запустили по Украине:

  • 4 Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС - район пусков фиксировался в воздушном пространстве Саратовской области в России,
  • а также 2 баллистические ракеты "Искандер-М" - ими враг бил из российской Курской области и из территории временно оккупированного Крыма.

Отражение воздушного удара

Генерал рассказал, что по результатам боевой работы сил и средств ПВО были уничтожены 3 крылатые ракеты Х-101.

Вражеские воздушные цели сбивались над Житомирской и Черкасской областями.

Этой ночью РФ била по Украине крылатыми ракетами и баллистикой: как отработала ПВО

Ночная российская ракетная атака

Напомним, поздно вечером 7 июля в Воздушных силах Украины зафиксировали взлет 4 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области в РФ. А уже 01:41 в понедельник военные сообщили о ракетной опасности из-за угрозы пусков крылатых ракет с этих самолетов.

Объявление об отбое ракетной угрозы было около 03:50.

Добавим, что в Польше заявляли о поднятии в воздух своей военной авиации из-за ракетной атаки РФ по Украине.

Кроме того, этой ночью во время сообщения об угрозе баллистики в Сумах был слышен звук взрыва. Также - в Николаеве, а еще сообщалось о взрыве в Харькове.

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ПВО Воздушные силы Украины Ракетная атака
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