Этой ночью РФ била по Украине крылатыми ракетами и баллистикой: как отработала ПВО
Российские захватчики применили для воздушной атаки по территории Украины в эту ночь крылатые ракеты и баллистику. Силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 3 ракеты Х-101 врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Вражеская атака
Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 8 июля запустили по Украине:
- 4 Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС - район пусков фиксировался в воздушном пространстве Саратовской области в России,
- а также 2 баллистические ракеты "Искандер-М" - ими враг бил из российской Курской области и из территории временно оккупированного Крыма.
Отражение воздушного удара
Генерал рассказал, что по результатам боевой работы сил и средств ПВО были уничтожены 3 крылатые ракеты Х-101.
Вражеские воздушные цели сбивались над Житомирской и Черкасской областями.
Ночная российская ракетная атака
Напомним, поздно вечером 7 июля в Воздушных силах Украины зафиксировали взлет 4 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области в РФ. А уже 01:41 в понедельник военные сообщили о ракетной опасности из-за угрозы пусков крылатых ракет с этих самолетов.
Объявление об отбое ракетной угрозы было около 03:50.
Добавим, что в Польше заявляли о поднятии в воздух своей военной авиации из-за ракетной атаки РФ по Украине.
Кроме того, этой ночью во время сообщения об угрозе баллистики в Сумах был слышен звук взрыва. Также - в Николаеве, а еще сообщалось о взрыве в Харькове.
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