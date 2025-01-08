Цієї ночі до Білорусі залетіли більше 15 "Шахедів": "Гаюн" описав їх маршрут

Обстріли України у ніч на 8 січня

У ніч на 8 січня російські терористи запустили проти України 64 ударних безпілотники типу Shahed й дрони-імітатори різних типів із напрямів російських міст Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 41 безпілотника типу Shahed й інших дронів. Ще 22 дрона-імітатора були локаційно втрачені, три з яких полетіли до Росії й ще один - до Білорусі.

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