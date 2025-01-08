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Цієї ночі до Білорусі залетіли більше 15 "Шахедів": "Гаюн" описав їх маршрут

Ілюстративне фото: цієї ночі до Білорусі залетіли більше 15 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 8 січня, під час чергового обстрілу Росією території України, у повітряний простір Білорусі залетіли 17 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Як пише "Гаюн", безпілотники заходили з Брянської області Російської Федерації (РФ) й рухались курсом на: 

  • Поліський заповідник;
  • Комарин; 
  • Лоїв; 
  • Гдень; 
  • Наровлю; 
  • Брагін; 
  • Асаревичі. 

Перший безпілотник залетів до Білорусі о 00:43 за київським часом, а інші о: 01:19, 02:29, 02:11, 02:29, 03:23, 03:29, 03:43, 04:53, 04:56, 04:59, 05:21, 05:31, 05:55. 

Фото: маршрут "Шахедів" у Білорусі (t.me/Hajun_BY)

Загалом за ніч до Білорусі залетіли щонайменше три "Шахеди" з Росії

Авіація Військово-повітряних сил Білорусі не піднімалася. 

Обстріли України у ніч на 8 січня

У ніч на 8 січня російські терористи запустили проти України 64 ударних безпілотники типу Shahed й дрони-імітатори різних типів із напрямів російських міст Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 41 безпілотника типу Shahed й інших дронів. Ще 22 дрона-імітатора були локаційно втрачені, три з яких полетіли до Росії й ще один - до Білорусі.

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