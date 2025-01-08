Этой ночью в Беларусь залетели более 15 "Шахедов": "Гаюн" описал их маршрут

Обстрелы Украины в ночь на 8 января

В ночь на 8 января российские террористы запустили против Украины 64 ударных беспилотника типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов с направлений российских городов Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 41 беспилотника типа Shahed и других дронов. Еще 22 дрона-имитатора были локационно потеряны, три из которых улетели в Россию и еще один - в Беларусь.

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