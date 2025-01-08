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Этой ночью в Беларусь залетели более 15 "Шахедов": "Гаюн" описал их маршрут

Иллюстративное фото: этой ночью в Беларусь залетели более 15 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 8 января, во время очередного обстрела Россией территории Украины, в воздушное пространство Беларуси залетели 17 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Как пишет "Гаюн", беспилотники заходили из Брянской области Российской Федерации (РФ) и двигались курсом на:

  • Полесский заповедник;
  • Комарин;
  • Лоев;
  • Гдень;
  • Наровлю;
  • Брагин;
  • Асаревичи.

Первый беспилотник залетел в Беларусь в 00:43 по киевскому времени, а остальные в: 01:19, 02:29, 02:11, 02:29, 03:23, 03:29, 03:43, 04:53, 04:56, 04:59, 05:21, 05:31, 05:55.

Фото: маршрут "Шахедов" в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

Всего за ночь в Беларусь залетели по меньшей мере три "Шахеда" из России.

Авиация Военно-воздушных сил Беларуси не поднималась.

 

Обстрелы Украины в ночь на 8 января

В ночь на 8 января российские террористы запустили против Украины 64 ударных беспилотника типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов с направлений российских городов Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 41 беспилотника типа Shahed и других дронов. Еще 22 дрона-имитатора были локационно потеряны, три из которых улетели в Россию и еще один - в Беларусь.

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