Цибуля, картопля й морква стрімко дорожчають: як змінилися ціни на овочі та фрукти

В Україні минулого тижня продовжили дорожчати більшість овочів. Найбільше зросли ціни на ріпчасту цибулю, картоплю, моркву, помідори та огірки. Водночас майже вдвічі подешевшали кавуни й дині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
Головне:
Минулого тижня овочі в Україні переважно дорожчали. Найбільше зросла вартість картоплі, моркви та ріпчастої цибулі. Також продовжили дорожчати помідори й огірки. Водночас на тлі збільшення пропозиції подешевшав солодкий перець, а баклажани втратили в ціні майже втричі.
За даними EastFruit:
Водночас діапазон цін на білоголову капусту та буряк скоротився, а броколі, гострий перець і цукрова кукурудза продавалися майже за тими самими цінами, що й тижнем раніше.
У фруктовому сегменті продовжили дешевшати абрикоси, сливи, кавуни та дині. Водночас подорожчали персики, черешня й вишня. Серед імпортних фруктів зросли ціни на апельсини, а лимони стали дешевшими.
Минулого тижня:
У ягідному сегменті аналітики зафіксували чергове зниження цін на лохину та чорницю. Водночас малина почала дорожчати.
За тиждень:
Також за тиждень зросли ціни на зелень:
Загалом оголошення про продаж і купівлю плодоовочевої продукції розміщували учасники з дев'яти країн. Найбільше пропозицій надійшло з України, Узбекистану, Ірану, Туреччини та Польщі.
У сегменті овочів несподіваним лідером за кількістю пропозицій стала морква, продажі якої подвоїлися. Також збільшилася пропозиція більшості овочів "борщового набору", крім білоголової капусти. Продовжує зростати реалізація огірків і солодкого перцю, а кількість продавців баклажанів збільшилася утричі. Натомість пропозиція помідорів скоротилася, а цукрова кукурудза вибула з переліку найпопулярніших товарів.
У фруктово-ягідному сегменті лідером за кількістю оголошень залишається кавун. Водночас у Херсонській області стартував сезон його збору. Крім того, удвічі зросла кількість продавців дині. Черешня вибула зі списку товарів, що часто продаються, абрикоси та персики пропонували рідше, тоді як нектарини - частіше, ніж тижнем раніше. Також у Молдові прогнозують високий урожай абрикосів і персиків.
Найбільшим попитом серед покупців продовжує користуватися цукрова кукурудза.
Нагадаємо, ціни на базові продукти в українських супермаркетах регулярно змінюються під впливом сезонних факторів, попиту та акцій торговельних мереж. Найчастіше покупці порівнюють вартість соціально важливих товарів, зокрема хліба, молока, яєць, круп і соняшникової олії, щоб знайти найвигідніші пропозиції.
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