Супермаркети змінили ціни після вихідних: де найвигідніше купувати продукти
Великі українські торгівельні мережі після вихідних оновили ціни на базові продукти. Найбільших змін у споживчому кошику зазнали курячі яйця.
РБК-Україна в матеріалі зібрало ціни на продукти в популярних супермаркетах станом на понеділок, 27 липня.
Головне:
- Хліб: найдешевший у "Сільпо" - від 12,99 грн (половинка).
- Гречка: ціни майже однакові - 65,90-65,99 грн в АТБ, "Сільпо" та Novus, в "Ашані" дорожче - 69,90 грн.
- Яйця: найвигідніше - в "Ашані" (30 грн/10 шт.), у "Сільпо" - 41,57 грн, в АТБ за акцією - 43,90 грн.
- Молоко: найнижчі ціни - в АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн) за упаковку 450 г, серед літрових упаковок дешевше в "Ашані" - 36,90 грн (акція).
- Олія: найдешевша - в "Ашані" (49,30 грн за 500 мл).
Хліб
Найбюджетнішу пропозицію серед нарізаного хліба пропонує мережа "Сільпо" - половинка "Козацького" коштує менш як 13 гривень. В інших мережах найдешевші позиції представлені більшим ваговим об'ємом.
- "Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн
- АТБ: Хліб "Кристинопіль "Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
- "Ашан": Хліб "Пшеничний" (половинка, 400 г) - 21,30 грн
- Novus: Хліб "Marka Promo Український" (половинка, нарізка, 400 г) - 25,79 грн
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 27 липня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Ціни на гречану крупу залишаються практично ідентичними у трьох популярних мережах - вартість кілограмової пачки становить близько 66 гривень.
- АТБ: "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
- "Сільпо": "Повна Чаша" (1 кг) - 65,99 грн
- Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн
Яйця
Найвигіднішу ціну на десяток яєць категорії С1 наразі в "Ашані" (30 грн за десяток при поштучному продажу). В АТБ діє акційна знижка, яка дозволяє заощадити 4 грн на упаковці.
- "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,00 грн/шт) - 30,00 грн / десяток
- "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" С1 (10 шт) - 41,57 грн
- АТБ: Яйце куряче «Своя лінія» 1 кат. (10 шт) - 43,90 грн (акція: -4,00 грн)
- Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн
Молоко
У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока найменший чек за невелику упаковку (450 г) пропонують АТБ та "Сільпо". На більший об'єм (900 г) вигідна акція діє в "Ашані" за умови замовлення доставки.
- АТБ: "Щоденний збір" 2,5% (п/ет, 450 г) - 21,30 грн
- "Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн
- "Ашан": "Житомирський Молочний Завод" 3,2% (ультрапаст., 900 г) - 36,90 грн (замість 57,70 грн, акція діє при доставці до 28.07)
- Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн
Соняшникова олія
Найдешевшу рафіновану олію у пляшці 0,5 л - в мережі "Ашан" та АТБ, де діє акційний цінник.
- "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (500 мл) - 49,30 грн
- АТБ: Олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (500 мл) - 50,70 грн (замість 53,13 грн)
- "Сільпо": Олія соняшникова "Щедрий Дар" (500 мл) - 55,99 грн
- Novus: Олія соняшникова "Щедрий Дар" рафінована (500 мл) - 64,62 грн