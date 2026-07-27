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Супермаркети змінили ціни після вихідних: де найвигідніше купувати продукти

16:36 27.07.2026 Пн
3 хв
Різниця на однакові позиції між супермаркетами сягає від кількох гривень до десятків
aimg Марія Кучерявець
Супермаркети змінили ціни після вихідних: де найвигідніше купувати продукти Фото: Яйця від 30 грн, хліб - від 12,99 грн (інфографіка РБК-Україна)
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Великі українські торгівельні мережі після вихідних оновили ціни на базові продукти. Найбільших змін у споживчому кошику зазнали курячі яйця.

РБК-Україна в матеріалі зібрало ціни на продукти в популярних супермаркетах станом на понеділок, 27 липня.

Головне:

  • Хліб: найдешевший у "Сільпо" - від 12,99 грн (половинка).
  • Гречка: ціни майже однакові - 65,90-65,99 грн в АТБ, "Сільпо" та Novus, в "Ашані" дорожче - 69,90 грн.
  • Яйця: найвигідніше - в "Ашані" (30 грн/10 шт.), у "Сільпо" - 41,57 грн, в АТБ за акцією - 43,90 грн.
  • Молоко: найнижчі ціни - в АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн) за упаковку 450 г, серед літрових упаковок дешевше в "Ашані" - 36,90 грн (акція).
  • Олія: найдешевша - в "Ашані" (49,30 грн за 500 мл).

Хліб

Найбюджетнішу пропозицію серед нарізаного хліба пропонує мережа "Сільпо" - половинка "Козацького" коштує менш як 13 гривень. В інших мережах найдешевші позиції представлені більшим ваговим об'ємом.

  • "Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн
  • АТБ: Хліб "Кристинопіль "Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • "Ашан": Хліб "Пшеничний" (половинка, 400 г) - 21,30 грн
  • Novus: Хліб "Marka Promo Український" (половинка, нарізка, 400 г) - 25,79 грн

Супермаркети змінили ціни після вихідних: де найвигідніше купувати продукти

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 27 липня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Ціни на гречану крупу залишаються практично ідентичними у трьох популярних мережах - вартість кілограмової пачки становить близько 66 гривень.

  • АТБ: "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
  • "Сільпо": "Повна Чаша" (1 кг) - 65,99 грн
  • Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн
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Яйця

Найвигіднішу ціну на десяток яєць категорії С1 наразі в "Ашані" (30 грн за десяток при поштучному продажу). В АТБ діє акційна знижка, яка дозволяє заощадити 4 грн на упаковці.

  • "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,00 грн/шт) - 30,00 грн / десяток
  • "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" С1 (10 шт) - 41,57 грн
  • АТБ: Яйце куряче «Своя лінія» 1 кат. (10 шт) - 43,90 грн (акція: -4,00 грн)
  • Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока найменший чек за невелику упаковку (450 г) пропонують АТБ та "Сільпо". На більший об'єм (900 г) вигідна акція діє в "Ашані" за умови замовлення доставки.

  • АТБ: "Щоденний збір" 2,5% (п/ет, 450 г) - 21,30 грн
  • "Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": "Житомирський Молочний Завод" 3,2% (ультрапаст., 900 г) - 36,90 грн (замість 57,70 грн, акція діє при доставці до 28.07)
  • Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Соняшникова олія

Найдешевшу рафіновану олію у пляшці 0,5 л - в мережі "Ашан" та АТБ, де діє акційний цінник.

  • "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (500 мл) - 49,30 грн
  • АТБ: Олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (500 мл) - 50,70 грн (замість 53,13 грн)
  • "Сільпо": Олія соняшникова "Щедрий Дар" (500 мл) - 55,99 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Щедрий Дар" рафінована (500 мл) - 64,62 грн
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