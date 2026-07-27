Лук, картофель и морковь стремительно дорожают: как изменились цены на овощи и фрукты

В Украине на прошлой неделе продолжило дорожать большинство овощей. Больше всего выросли цены на репчатый лук, картофель, морковь, помидоры и огурцы. В то же время почти вдвое подешевели арбузы и дыни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
Главное:
На прошлой неделе овощи в Украине преимущественно дорожали. Больше всего выросла стоимость картофеля, моркови и репчатого лука. Также продолжили дорожать помидоры и огурцы. В то же время, на фоне увеличения предложения подешевел сладкий перец, а баклажаны потеряли в цене почти втрое.
По данным EastFruit:
В то же время диапазон цен на белокочанную капусту и свеклу сократился, а брокколи, острый перец и сахарная кукуруза продавались почти по тем же ценам, что и неделей ранее.
Во фруктовом сегменте продолжили дешеветь абрикосы, сливы, арбузы и дыни . В то же время подорожали персики, черешня и вишня. Среди импортных фруктов выросли цены на апельсины, а лимоны стали дешевле.
На прошлой неделе:
В ягодном сегменте аналитики зафиксировали очередное снижение цен на голубику и чернику. В то же время малина начала дорожать.
В течение недели:
Также за неделю выросли цены на зелень:
Объявление о продаже и покупке плодоовощной продукции размещали участники из девяти стран. Больше всего предложений поступило из Украины, Узбекистана, Ирана, Турции и Польши.
В сегменте овощей неожиданным лидером по количеству предложений стала морковь, продажи которой удвоились. Также увеличилось предложение большинства овощей "борщового набора", кроме белокочанной капусты. Продолжает расти реализация огурцов и сладкого перца, а количество продавцов баклажанов увеличилось в три раза. Предложение помидоров сократилось, а сахарная кукуруза выбыла из перечня самых популярных товаров.
Во фруктово-ягодном сегменте лидером по количеству объявлений остается арбуз. В то же время в Херсонской области стартовал сезон его сбора. Кроме того, вдвое возросло количество продавцов дыни. Черешня выбыла из списка часто продаваемых товаров, абрикосы и персики предлагали реже, тогда как нектарины - чаще, чем неделей ранее. Также в Молдове прогнозируют высокий урожай абрикосов и персиков.
Самым большим спросом среди покупателей продолжает пользоваться сахарная кукуруза.
Напомним, цены на базовые продукты в украинских супермаркетах регулярно меняются под влиянием сезонных факторов, спроса и акций торговых сетей. Чаще покупатели сравнивают стоимость социально важных товаров, в частности хлеба, молока, яиц, круп и подсолнечного масла, чтобы найти самые выгодные предложения.
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