Ці знаки Зодіаку ризикують зробити фатальну помилку: карти Таро дали важливу пораду

Скорпіон

Таро-гороскоп каже, що ви надто довго тримаєтесь за те, що давно мало залишитися у минулому. Стосунки, мрія, зобов’язання, які стали тягарем - щось заважає вам рухатися далі. У понеділок ситуація загостриться, з'явиться велика спокуса знову поступитися, сказати "нічого страшного" чи просто змовчати. Але саме так ви себе втратите.

Важлива порада: не повторюйте стару помилку, ви вже достатньо віддали. Цього разу дозвольте собі відмовитись та почати все з чистого аркуша. Ви зможете, карти Таро обіцяють вам шанс все виправити.

Овен

Ви можете спровокувати конфлікт на рівному місці, не навмисно, а просто через бажання швидше вирішити складну ситуацію. Ви чекаєте на миттєві рішення, але світ не зобов’язаний встигати за вашим темпом. Якщо в понеділок хтось не реагує так, як вам потрібно, варто зупинитися.

Важлива порада: мовчання - ваша суперсила. Перш ніж щось сказати чи написати, видихніть і перепитайте себе: це дійсно вартує скандалу чи ви просто втомлені і "зриваєтеся"?

Терези

Цього понеділка на вас буде тиснути необхідність зробити вибір. Ви вже давно вагаєтесь, через це ризикуєте помилитися. Не крадіть у себе час та можливість все ретельно спланувати. Якщо ж ви зробите імпульсивний крок або спробуєте перекласти на когось відповідальність, то результат вас не потішить.

Важлива порада: не обирайте те, що просто не лякає. Спробуйте прислухатись не до голосів навколо, а до свого, внутрішнього.