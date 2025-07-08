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Їм судилося бути разом: ідеальні пари за знаком Зодіаку для щасливого шлюбу

Вівторок 08 липня 2025 12:00
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Їм судилося бути разом: ідеальні пари за знаком Зодіаку для щасливого шлюбу Пари з ідеальною сумісністю за знаком Зодіаку (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи назвали пари знаків Зодіаку, яким зірки пророкують справжнє сімейне щастя. Ці союзи мають усі шанси на міцний і гармонійний шлюб, який витримає випробування часом.

Які це пари знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець і Терези

Ця пара має природну гармонію, адже обидва цінують красу, стабільність і комфорт. Телець дарує Терезам надійність і впевненість, а Терези вносять у стосунки легкість, романтику та дипломатію.

Разом вони створюють затишний, спокійний та естетично привабливий світ. Їхній союз - це баланс практичного та емоційного.

Стрілець і Козоріг

На перший погляд, протилежності, але саме тому вони ідеально доповнюють одне одного. Стрілець надихає Козорога на пригоди та вихід за межі звичного, а Козоріг дає Стрільцю стабільність і ґрунт під ногами.

Разом вони будують амбітні плани й досягають цілей, не втрачаючи легкості та гумору. Це союз для зростання, підтримки та спільного розвитку.

Риби та Діва

Чуттєві Риби й раціональна Діва створюють глибокий і турботливий союз. Риби надають емоційності, інтуїції та ніжності, а Діва - порядку, логіки та практичної турботи.

Вони вчаться одне в одного: Діва відкривається емоціям, а Риби - реалістичному погляду на життя. Їхній шлюб - це тиха сила, яка з часом тільки міцнішає.

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