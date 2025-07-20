ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кармічний бумеранг наздожене чотири знаки Зодіаку: на кого чекає диво, а кому час платити за помилки

Неділя 20 липня 2025 06:06
UA EN RU
Кармічний бумеранг наздожене чотири знаки Зодіаку: на кого чекає диво, а кому час платити за помилки Гороскоп на новий тиждень (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Всесвіт не забуває нічиїх вчинків, і вже з понеділка він почне повертати "борги". Гороскоп на новий тиждень обіцяє чотирьом знакам Зодіаку зустріч з кармою, і пощастить не всім.

На кого чекає бумеранг долі та кому готуватися до сюрпризів, розповідає РБК-Україна.

Козоріг

Ви довго мовчали, коли було важко, і не скаржились, коли світ здавався байдужим. Ви робили своє, навіть коли руки опускалися, а тепер усе зміниться. Всесвіт готує вам знак, який не залишить сумнівів. Двері, які давно були зачинені, раптово відчиняться, а кармічний успіх подарує вам щедру винагороду.

Діва

Ваша доброта й турбота про інших повернуться до вас несподіваною хвилею щастя. Людина, про яку ви думали, вже зникаючи з поля зору, знову з’явиться. А шанс, який ви колись втратили, раптом повернеться. Диво прийде не гучно, але дуже влучно, завдяки кармічному бумерангу ви зрозумієте, що світ справедливий, хоч і не одразу.

Лев

Те, що ви намагались залишити в минулому, вийде на поверхню. У вашому житті з'являться ситуації, які змусять замислитись: а чи все ви зробили правильно. Кармічний тиск відчуватиметься в словах інших, у їхній прямоті, у дзеркальних реакціях. Цей період не покарання, а можливість очистити поле навколо себе, але без внутрішньої роботи не обійтись.

Терези

Звичний баланс зруйнується, вам доведеться ухвалити непрості рішення, вийти з зони зручних виправдань, подивитися правді в очі. Всесвіт просить чесності й відповідальності, це і є кармічний бумеранг. Вам здасться, що це несправедливо, але згодом прийде розуміння, що це був необхідний крок. Просто не тікайте від правди та усвідомте свої помилки.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Joy Pup.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Астрологія
Новини
Дрони атакували Москву та Підмосков’я: вибухи, паніка та робота ППО
Дрони атакували Москву та Підмосков’я: вибухи, паніка та робота ППО
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні