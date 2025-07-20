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Зірки на їхньому боці: 3 знаки Зодіаку, яким липень подарує казкову удачу

Неділя 20 липня 2025 12:00
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Зірки на їхньому боці: 3 знаки Зодіаку, яким липень подарує казкову удачу Липень принесе магічну удачу цим знакам Зодіаку (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Кінець липня 2025 стане часом справжньої удачі для обраних. Астрологи назвали 3 знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні, фінансах або нових можливостях.

Хто саме потрапив до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

У липні Тельцям відкриються нові горизонти в кар'єрі та фінансах. Зусилля останніх місяців нарешті почнуть приносити плоди - очікуйте вигідних пропозицій, несподіваного прибутку або просування по службі.

Особливо вдалими будуть перша і третя декада місяця. Варто не боятися приймати рішення - інтуїція буде на висоті.

Що принесе удачу: фінансові проєкти, інвестиції, робота над іміджем.

Лев

Для Левів липень - це місяць енергії, харизми і яскравих можливостей. У центрі уваги - особисте життя. Самотні Леви можуть зустріти цікаву людину, яка повністю змінить погляд на стосунки.

Також у цей період буде багато приводів для радості: подорожі, зустрічі, визнання. Варто скористатися моментом, щоб реалізувати себе творчо або відкрити новий етап у житті.

Що принесе удачу: знайомства, медіаактивність, проєкти, пов'язані з натхненням.

Стрілець

Липень для Стрільців - це справжній вибух везіння в усіх сферах. Нові ідеї, успішні поїздки, приємні сюрпризи - все йде їм на руку.

Особливо вдалий час для реалізації старих планів: з'являться ресурси та підтримка, на яку не розраховували. Стрільцям варто вийти із зони комфорту - Всесвіт підтримає сміливців.

Що принесе удачу: освіта, подорожі, переїзди, переговори.

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