Эти знаки Зодиака рискуют совершить роковую ошибку: карты Таро дали важный совет

Скорпион

Таро-гороскоп говорит, что вы слишком долго держитесь за то, что давно должно было остаться в прошлом. Отношения, мечта, обязательства, которые стали обузой - что-то мешает вам двигаться дальше. В понедельник ситуация обострится, появится большой соблазн снова уступить, сказать "ничего страшного" или просто промолчать. Но именно так вы себя потеряете.

Важный совет: не повторяйте старую ошибку, вы уже достаточно отдали. В этот раз позвольте себе отказаться и начать все с чистого листа. Вы сможете, карты Таро обещают вам шанс все исправить.

Овен

Вы можете спровоцировать конфликт на ровном месте, не намеренно, а просто из-за желания быстрее решить сложную ситуацию. Вы ждете мгновенных решений, но мир не обязан успевать за вашим темпом. Если в понедельник кто-то не реагирует так, как вам нужно, стоит остановиться.

Важный совет: молчание - ваша суперсила. Прежде чем что-то сказать или написать, выдохните и переспросите себя: это действительно стоит скандала или вы просто устали и "срываетесь"?

Весы

В этот понедельник на вас будет давить необходимость сделать выбор. Вы уже давно колеблетесь, из-за этого рискуете ошибиться. Не крадите у себя время и возможность все тщательно спланировать. Если же вы сделаете импульсивный шаг или попытаетесь переложить на кого-то ответственность, то результат вас не порадует.

Важный совет: не выбирайте то, что просто не пугает. Попробуйте прислушиваться не к голосам вокруг, а к своему, внутреннему.