Ці три продукти категорично не можна їсти в спеку: вони викликають зневоднення

З приходом літньої спеки наш організм піддається підвищеному навантаженню. Високі температури змушують нас активніше потіти, щоб охолодитися, що призводить до інтенсивної втрати рідини та електролітів.

Які три види їжі категорично заборонено вживати у спекотні дні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Жирна та смажена їжа

Гаряча погода вимагає від організму ефективної терморегуляції, а перетравлення жирної та смаженої їжі вимагає значних енергетичних витрат і підвищує внутрішню температуру тіла.

Навантаження на травну систему

Жирні страви (смажене м'ясо, картопля фрі, жирні соуси, фастфуд) довго перетравлюються. Для їх розщеплення організм виділяє більше ферментів, посилюється кровообіг у травному тракті, що відволікає кров від інших систем, задіяних в охолодженні. Це призводить до відчуття важкості, дискомфорту, здуття живота та може викликати печію.

Підвищення температури тіла

Процес перетравлення жирів є метаболічно затратним і виділяє багато тепла. У спеку, коли організм і так намагається охолодитися, це створює додаткове внутрішнє "нагрівання", посилюючи дискомфорт і збільшуючи ризик перегріву або теплового удару.

Зневоднення

Жирна їжа може викликати посилене потовиділення, оскільки організм намагається впоратися з підвищеною температурою. Це, у свою чергу, призводить до ще більшої втрати рідини.

Замість жирної їжі обирайте легші страви, приготовані на пару, відварені або запечені, з низьким вмістом жиру, наприклад, овочі, нежирне м'ясо, рибу.

Гострі спеції та страви

Багато хто помилково вважає, що гостра їжа допомагає охолодитися, викликаючи потовиділення. І хоча потовиділення є механізмом охолодження, надмірне вживання гострого у спеку може бути небезпечним.

Посилене потовиділення та зневоднення

Капсаїцин, речовина, що міститься в гострому перці, стимулює нервові закінчення, викликаючи відчуття жару і посилене потовиділення. Якщо втрата рідини не компенсується достатнім питтям, це може швидко призвести до зневоднення.

Подразнення слизових оболонок

Гострі спеції можуть подразнювати слизові оболонки травного тракту, викликаючи дискомфорт, печію, особливо у людей зі схильністю до гастритів або виразкової хвороби. У спеку це відчуття може посилюватися.

Навантаження на серце

Гостра їжа може викликати прискорене серцебиття та розширення судин, що створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Для людей із захворюваннями серця та підвищеним тиском це може бути особливо небезпечно.

Якщо ви любите гостре, краще відкласти його до прохолодніших днів. У спеку надайте перевагу м'якшим спеціям, які не викликають сильного розігріву.

Солоні продукти та надлишок солі

Сіль є важливим електролітом для організму, але її надмірне споживання у спеку може мати серйозні негативні наслідки.

Затримка рідини та набряки:

Основна функція солі – це регулювання водного балансу. Надлишок солі в організмі призводить до затримки води, що проявляється набряками. У спеку, коли і так є схильність до набряків через розширення судин, це явище посилюється, створюючи дискомфорт.

Підвищення артеріального тиску

Сіль сприяє підвищенню артеріального тиску, оскільки вона збільшує об'єм крові в судинах. Для людей з гіпертонією це особливо небезпечно, оскільки у спеку тиск і так може коливатися. Це підвищує ризик гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів.

Посилене відчуття спраги

Хоча здається, що солона їжа викликає спрагу, і ми п'ємо більше, насправді це порочне коло. Надлишок солі змушує нирки працювати інтенсивніше, щоб вивести її, що також призводить до втрати рідини, незважаючи на рясне пиття.

Уникайте надмірно солоних продуктів, таких як чіпси, солоні горішки, ковбаси, консерви, фастфуд. Готуйте їжу самостійно, контролюючи кількість солі. Надайте перевагу натуральним травам та спеціям для надання смаку стравам.

Що ж їсти у спеку?

У спекотну погоду надавайте перевагу продуктам, які легко засвоюються, містять багато води та електролітів, а також допомагають охолодити організм:

Свіжі овочі та фрукти

Огірки, помідори, кавуни, дині, цитрусові, ягоди - вони не лише зволожують, а й містять вітаміни та мінерали.

Легкі білки

Куряча грудка, індичка, риба, бобові, яйця - приготовані на пару або відварені.

Кисломолочні продукти

Кефір, йогурт, айран - вони сприяють нормалізації травлення та містять корисні бактерії.

Холодні супи

Окрошка, гаспачо, холодний борщ - чудові для втамування голоду та охолодження.