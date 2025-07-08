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Эти три продукта категорически нельзя есть в жару: они вызывают обезвоживание

Вторник 08 июля 2025 14:44
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Эти три продукта категорически нельзя есть в жару: они вызывают обезвоживание Фото: Какую еду лучше не употреблять в жару (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

С приходом летней жары наш организм подвергается повышенной нагрузке. Высокие температуры заставляют нас активнее потеть, чтобы охладиться, что приводит к интенсивной потере жидкости и электролитов.

Какие три вида пищи категорически запрещено употреблять в жаркие дни - читайте в материале РБК-Украина.

Жирная и жареная пища

Горячая погода требует от организма эффективной терморегуляции, а переваривание жирной и жареной пищи требует значительных энергетических затрат и повышает внутреннюю температуру тела.

Нагрузка на пищеварительную систему

Жирные блюда (жареное мясо, картофель фри, жирные соусы, фастфуд) долго перевариваются. Для их расщепления организм выделяет больше ферментов, усиливается кровообращение в пищеварительном тракте, что отвлекает кровь от других систем, задействованных в охлаждении. Это приводит к ощущению тяжести, дискомфорта, вздутию живота и может вызвать изжогу.

Повышение температуры тела

Процесс переваривания жиров является метаболически затратным и выделяет много тепла. В жару, когда организм и так пытается охладиться, это создает дополнительный внутренний "нагрев", усиливая дискомфорт и увеличивая риск перегрева или теплового удара.

Обезвоживание

Жирная пища может вызвать усиленное потоотделение, поскольку организм пытается справиться с повышенной температурой. Это, в свою очередь, приводит к еще большей потере жидкости.

Вместо жирной пищи выбирайте более легкие блюда, приготовленные на пару, отварные или запеченные, с низким содержанием жира, например, овощи, нежирное мясо, рыбу.

Острые специи и блюда

Многие ошибочно полагают, что острая пища помогает охладиться, вызывая потоотделение. И хотя потоотделение является механизмом охлаждения, чрезмерное употребление острого в жару может быть опасным.

Усиленное потоотделение и обезвоживание

Капсаицин, вещество, содержащееся в остром перце, стимулирует нервные окончания, вызывая ощущение жара и усиленное потоотделение. Если потеря жидкости не компенсируется достаточным питьем, это может быстро привести к обезвоживанию.

Раздражение слизистых оболочек

Острые специи могут раздражать слизистые оболочки пищеварительного тракта, вызывая дискомфорт, изжогу, особенно у людей со склонностью к гастритам или язвенной болезни. В жару это ощущение может усиливаться.

Нагрузка на сердце

Острая пища может вызвать учащенное сердцебиение и расширение сосудов, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для людей с заболеваниями сердца и повышенным давлением это может быть особенно опасно.

Если вы любите острое, лучше отложить его до более прохладных дней. В жару отдайте предпочтение более мягким специям, которые не вызывают сильного разогрева.

Соленые продукты и избыток соли

Соль является важным электролитом для организма, но ее чрезмерное потребление в жару может иметь серьезные негативные последствия.

Задержка жидкости и отеки:

Основная функция соли - это регулирование водного баланса. Избыток соли в организме приводит к задержке воды, что проявляется отеками. В жару, когда и так есть склонность к отекам из-за расширения сосудов, это явление усиливается, создавая дискомфорт.

Повышение артериального давления

Соль способствует повышению артериального давления, поскольку она увеличивает объем крови в сосудах. Для людей с гипертонией это особенно опасно, поскольку в жару давление и так может колебаться. Это повышает риск гипертонических кризов, инфарктов и инсультов.

Усиленное чувство жажды

Хотя кажется, что соленая пища вызывает жажду, и мы пьем больше, на самом деле это порочный круг. Избыток соли заставляет почки работать интенсивнее, чтобы вывести ее, что также приводит к потере жидкости, несмотря на обильное питье.

Избегайте чрезмерно соленых продуктов, таких как чипсы, соленые орешки, колбасы, консервы, фастфуд. Готовьте пищу самостоятельно, контролируя количество соли. Отдайте предпочтение натуральным травам и специям для придания вкуса блюдам.

Что же есть в жару?

В жаркую погоду отдавайте предпочтение продуктам, которые легко усваиваются, содержат много воды и электролитов, а также помогают охладить организм:

Свежие овощи и фрукты

Огурцы, помидоры, арбузы, дыни, цитрусовые, ягоды - они не только увлажняют, но и содержат витамины и минералы.

Легкие белки

Куриная грудка, индейка, рыба, бобовые, яйца - приготовленные на пару или отварные.

Кисломолочные продукты

Кефир, йогурт, айран - они способствуют нормализации пищеварения и содержат полезные бактерии.

Холодные супы

Окрошка, гаспачо, холодный борщ - отличные для утоления голода и охлаждения.

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При написании материала использовались следующие источники: Health, Wikipedia, советы диетологов.

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