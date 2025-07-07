Эти три напитка категорически нельзя пить в жару: они угрожают здоровью

Не все напитки одинаково полезны в жаркую погоду. Некоторые из них могут не только не помочь, но и значительно навредить здоровью, вызывая обезвоживание, нарушение работы сердца и даже обострение хронических заболеваний.

От каких трех напитков стоит отказаться в жаркую погоду - читайте в материале РБК-Украина .

Сладкие газированные напитки и пакетированные соки

На первом месте среди запрещенных напитков в жару стоят сладкие газированные напитки и большинство пакетированных соков. Хотя они кажутся прохладными и приятными на вкус, их состав делает их настоящими врагами для организма в условиях высоких температур.

Высокое содержание сахара

Основная причина их вредности. Большое количество сахара в этих напитках провоцирует резкий скачок уровня глюкозы в крови. Организм, пытаясь справиться с этим, выделяет инсулин, а также активно выводит жидкость, что приводит к усилению обезвоживания, а не его устранению. Вместо того, чтобы утолить жажду, вы почувствуете ее еще сильнее.

Искусственные добавки и красители

Эти компоненты создают дополнительную нагрузку на печень и почки, которые и без того работают в усиленном режиме во время жары.

"Пустые" калории

Сладкие напитки содержат огромное количество калорий без всякой питательной ценности, способствуя набору веса и развитию метаболических нарушений.

Газ

Углекислый газ, содержащийся в газированных напитках, может вызвать вздутие живота и дискомфорт, что неприятно в жару.

Вместо того, чтобы выбирать яркую бутылку "сладкой воды", лучше отдайте предпочтение чистой воде, несладким чаям или домашним компотам без сахара.

Алкогольные напитки

Алкоголь в жару - это чрезвычайно опасная комбинация, которая может иметь очень серьезные последствия для здоровья. Несмотря на распространенное мнение, что холодное пиво или коктейль могут освежить, на самом деле они действуют прямо противоположно.

Дегидратация

Алкоголь является мощным диуретиком, то есть он способствует активному выведению жидкости из организма. В жару, когда организм и так теряет много влаги из-за потоотделения, употребление алкоголя лишь усиливает обезвоживание, что может привести к тепловому удару, головокружению, головной боли и общему ухудшению самочувствия.

Нагрузка на сердечно-сосудистую систему

Алкоголь расширяет сосуды, заставляя сердце работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь. В жару, когда сердечно-сосудистая система уже подвергается стрессу, это может привести к аритмиям, повышению давления, а для людей с сердечными заболеваниями - к инфарктам и инсультам.

Снижение способности к терморегуляции

Алкоголь нарушает естественные механизмы охлаждения организма, делая его более уязвимым к перегреву.

Скрытый сахар

Многие алкогольные напитки, особенно коктейли и сладкие вина, содержат значительное количество сахара, что дополнительно усиливает эффект обезвоживания и добавляет лишних калорий.

Избегайте алкоголя в жару вообще, или ограничьте его потребление до минимума, обязательно компенсируя каждую порцию алкоголя большим количеством чистой воды.

Горячие напитки (кофе, черный чай)

Может показаться странным, ведь многие привыкли начинать день с чашки горячего кофе или чая. Однако в жару эти напитки также могут нанести вред.

Усиление потоотделения

Горячие напитки повышают температуру тела, провоцируя еще более активное потоотделение. Хотя пот - это естественный механизм охлаждения, чрезмерное потоотделение без достаточного пополнения жидкости приводит к быстрому обезвоживанию.

Мочегонный эффект

Кофеин, содержащийся в кофе и черном чае, обладает умеренным мочегонным эффектом. Это означает, что они способствуют выведению жидкости из организма, что в жару нежелательно.

Не всегда утоляют жажду

Хотя горячий чай может быть традиционным средством охлаждения в некоторых культурах (ведь он вызывает потоотделение и последующее испарение пота охлаждает кожу), для большинства людей в западных реалиях это не лучший выбор для поддержания водного баланса. Он не обеспечивает достаточной гидратации и может вызывать дискомфорт.

Если вы не можете обойтись без кофе, выбирайте его охлажденным (айс-кофе) и обязательно компенсируйте его потребление чистой водой. Лучше же в жару перейти на холодные травяные чаи без сахара или же просто на чистую воду.

Что же пить в жару?

Лучшим напитком в жару остается чистая питьевая вода. Она не содержит калорий, сахара и добавок, эффективно утоляет жажду и помогает поддерживать водный баланс. Также прекрасно подойдут: