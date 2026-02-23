UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ці купюри більше не приймуть: які гривні вилучають з обігу з 2 березня та як їх обміняти

Фото: мілкі купюри гривні виводять з обігу з березня (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Вже з 2 березня 2026 року мілкі банкноти перетворяться на звичайні папірці - їх не приймуть ні на касах супермаркетів, ні в аптеках, ні для оплати комуналки. Проте українці матимуть час на обмін, щоб не втратити власні кошти.

Чому "термін придатності" мілких купюр вичерпано та які дедлайни для безкоштовного обміну - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: 

  • Які банкноти вилучають: Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років.
  • Кінцева дата: З 2 березня 2026 року вони перестають бути засобом платежу (магазини та аптеки їх не прийматимуть).
  • Чому це роблять: Паперові дрібні гроші зношуються за 2,5 роки, тоді як монети служать до 25 років - це суттєва економія для держави.
  • Дедлайни обміну: Від року (в будь-якому банку) до безстрокового терміну (в НБУ).

Що змінюється з 2 березня

Як повідомили в НБУ, із цієї дати банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років перестануть бути засобами платежу.

  • Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою.
  • Торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для оплати товарів та послуг.
  • Замість банкнот в обігу залишаються відповідні монети.

Де та в які терміни можна обміняти банкноти

Обмін на обігові монети та банкноти всіх номіналів здійснюється без обмежень та без стягнення плати у наступні терміни:

  • В усіх відділеннях банків України - упродовж року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно.
  • В уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) - упродовж трьох років, до 28 лютого 2029 року включно.
  • У Національному банку - наразі безстроково.

Чому це потрібно: аргументи регулятора

Зношеність: Середній термін придатності таких банкнот становить близько 2,5 років. Більшість із них уже фактично є зношеними.

Економія: Тривалість обігу монет становить 20-25 років, що значно довше за банкноти. Це зменшує витрати держави на друк, транспортування та зберігання грошей.

Якість готівки: Вилучення старих купюр сприяє підвищенню якості грошей в обігу, зважаючи на те, що банкноти цих зразків перебувають в обігу вже майже 23 роки.

У Нацбанку зазначають, що процес поступового вилучення банкнот 1 та 2 гривні розпочався ще з жовтня 2020 року, а номіналів 5 та 10 гривень - з січня 2023 року. Тепер цей процес виходить на фінальну стадію.

