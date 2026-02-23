Ці купюри більше не приймуть: які гривні вилучають з обігу з 2 березня та як їх обміняти

Вже з 2 березня 2026 року мілкі банкноти перетворяться на звичайні папірці - їх не приймуть ні на касах супермаркетів, ні в аптеках, ні для оплати комуналки. Проте українці матимуть час на обмін, щоб не втратити власні кошти.
Чому "термін придатності" мілких купюр вичерпано та які дедлайни для безкоштовного обміну - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Читайте також: Перевірте свої заначки: НБУ вилучає з обігу "старі" гривні - чи потрібно їх міняти
Головне:
Як повідомили в НБУ, із цієї дати банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років перестануть бути засобами платежу.
Обмін на обігові монети та банкноти всіх номіналів здійснюється без обмежень та без стягнення плати у наступні терміни:
Зношеність: Середній термін придатності таких банкнот становить близько 2,5 років. Більшість із них уже фактично є зношеними.
Економія: Тривалість обігу монет становить 20-25 років, що значно довше за банкноти. Це зменшує витрати держави на друк, транспортування та зберігання грошей.
Якість готівки: Вилучення старих купюр сприяє підвищенню якості грошей в обігу, зважаючи на те, що банкноти цих зразків перебувають в обігу вже майже 23 роки.
У Нацбанку зазначають, що процес поступового вилучення банкнот 1 та 2 гривні розпочався ще з жовтня 2020 року, а номіналів 5 та 10 гривень - з січня 2023 року. Тепер цей процес виходить на фінальну стадію.
Читайте також: