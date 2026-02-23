Ці купюри більше не приймуть: які гривні вилучають з обігу з 2 березня та як їх обміняти

Головне:

Які банкноти вилучають: Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років.

Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років. Кінцева дата: З 2 березня 2026 року вони перестають бути засобом платежу (магазини та аптеки їх не прийматимуть).

З 2 березня 2026 року вони перестають бути засобом платежу (магазини та аптеки їх не прийматимуть). Чому це роблять: Паперові дрібні гроші зношуються за 2,5 роки, тоді як монети служать до 25 років - це суттєва економія для держави.

Паперові дрібні гроші зношуються за 2,5 роки, тоді як монети служать до 25 років - це суттєва економія для держави. Дедлайни обміну: Від року (в будь-якому банку) до безстрокового терміну (в НБУ).

Що змінюється з 2 березня

Як повідомили в НБУ, із цієї дати банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років перестануть бути засобами платежу.

Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою.

Торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для оплати товарів та послуг.

Замість банкнот в обігу залишаються відповідні монети.

Де та в які терміни можна обміняти банкноти

Обмін на обігові монети та банкноти всіх номіналів здійснюється без обмежень та без стягнення плати у наступні терміни:

В усіх відділеннях банків України - упродовж року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно.

включно. В уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) - упродовж трьох років, до 28 лютого 2029 року включно.

включно. У Національному банку - наразі безстроково.

Чому це потрібно: аргументи регулятора

Зношеність: Середній термін придатності таких банкнот становить близько 2,5 років. Більшість із них уже фактично є зношеними.

Економія: Тривалість обігу монет становить 20-25 років, що значно довше за банкноти. Це зменшує витрати держави на друк, транспортування та зберігання грошей.

Якість готівки: Вилучення старих купюр сприяє підвищенню якості грошей в обігу, зважаючи на те, що банкноти цих зразків перебувають в обігу вже майже 23 роки.

У Нацбанку зазначають, що процес поступового вилучення банкнот 1 та 2 гривні розпочався ще з жовтня 2020 року, а номіналів 5 та 10 гривень - з січня 2023 року. Тепер цей процес виходить на фінальну стадію.