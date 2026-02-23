Эти купюры больше не примут: какие гривны изымают из обращения со 2 марта и как их обменять

Уже со 2 марта 2026 года мелкие банкноты превратятся в обычные бумажки - их не примут ни на кассах супермаркетов, ни в аптеках, ни для оплаты коммуналки. Однако украинцы будут иметь время на обмен, чтобы не потерять собственные средства.
Почему "срок годности" мелких купюр исчерпан и какие дедлайны для бесплатного обмена - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Как сообщили в НБУ, с этой даты банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов перестанут быть средствами платежа.
Обмен на оборотные монеты и банкноты всех номиналов осуществляется без ограничений и без оплаты в следующие сроки:
Изношенность: Средний срок годности таких банкнот составляет около 2,5 лет. Большинство из них уже фактически являются изношенными.
Экономия: Продолжительность обращения монет составляет 20-25 лет, что значительно дольше банкнот. Это уменьшает расходы государства на печать, транспортировку и хранение денег.
Качество наличных денег: Изъятие старых купюр способствует повышению качества денег в обращении, учитывая то, что банкноты этих образцов находятся в обращении уже почти 23 года.
В Нацбанке отмечают, что процесс постепенного изъятия банкнот 1 и 2 гривны начался еще с октября 2020 года, а номиналов 5 и 10 гривен - с января 2023 года. Теперь этот процесс выходит на финальную стадию.