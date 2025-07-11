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Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

П'ятниця 11 липня 2025 16:29
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Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років Добірка літератури для дітей віком від 10 до 13 років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Приблизно з 10 років у дітей починає розвиватися жага до пізнання дійсності, пошуку істини, до усвідомлення правил дорослого світу, але водночас дитяче бажання все ще мати трохи магії й можливість пореготати на рівному місці залишається.

РБК-Україна спільно з видавництвом ARTBOOKS підготувало добірку книжок для дітей віком від 10 до 13 років.

Добірка книг для дітей 10-13 років

  • "Хранитель", Лоїс Лоурі

У світі Джонаса панує порядок і спокій: немає болю, страху, безробіття чи нерівності - усе під контролем, а кожен отримує своє призначення на все життя.

Життя Джонаса змінюється, коли він отримує особливу роль - нового Хранителя пам'яті. Його наставник відкриває хлопцю спогади про справжній світ: із болями й радощами, любов'ю і втратами, свободою й відповідальністю. І що більше Джонас дізнається про старий світ, то важче йому миритися з безбарвною реальністю…

Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

"Хранитель" (фото: ARTBOOKS)

  • "Брайтсторми. Небесний корабель", Вашті Гарді

Підлітки вирушають у небезпечну подорож незвіданими землями Третього континенту, аби з'ясувати, що сталося з їхнім батьком. Попереду - суворі випробування, несподівані відкриття й ті, хто перешкоджатимуть пошукам істини.

Але головні герої мусять розгадати всі таємниці й повернути добре ім'я своїй родині.

Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

"Брайтсторми" (фото: ARTBOOKS)

  • "Таємний сад", Френсіс Бернетт

Ця зворушлива історія вже понад сто років зачаровує читачів чарівним перевтіленням 9-річної Мері Леннокс. Розпещена дівчинка залишається сиротою та опиняється в таємничому маєтку з безліччю зачинених кімнат, похмурим господарем і дивними нічними звуками.

Та одного дня вона дізнається про занедбаний сад, і відтоді все починає змінюватися. Бо щоб розквітнути, іноді достатньо знайти правильний ключ.

Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

"Таємний сад" (фото: yakaboo.ua)

    • "Бетані та Чудовисько", Джек Меггітт-Філліпс

    Ебенізеру Твізеру вже майже 512 років, і все завдяки чудовиську, що мешкає на його горищі. У відповідь на рідкісні ласощі - від дивних істот до химерних речей - створіння дарує йому еліксир вічної молодості.

    Але одного дня чудовисько заходить надто далеко: воно хоче з'їсти справжню дитину. Саме тоді на шляху Ебенізера з'являється Бетані - сирота, яка здається йому ідеальним "частуванням" для чудовиська. Та ця дівчинка виявляється зовсім не такою, як очікував Ебенізер. Він і незчувся, як усе пішло шкереберть.

    Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

    "Бетані та Чудовисько" (фото: ARTBOOKS)

    • "Скриня часу", Андри Снайр Магнасон

    Коли людство застигло і чекає кращих часів, а міста заросли хащами, лише старенька жінка, що не вибрала йти за більшістю, здатна підштовхнути до істини.

    Десятиліттями вона збирала історії про принцесу Пангеї та її батька, короля Діаманта, який спершу підкорив світ, а тоді спробував підкорити час.

    Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

    "Скриня часу" (фото: ARTBOOKS)

    • "Винахід Гюго Кабре", Браян Селзнік

    Юний Гюго Кабре рятує з палаючого музею механічного автоматона - дивовижну ляльку, що вміє писати. Колись він із батьком намагався її полагодити, і тепер Гюго вірить: автоматон містить важливе послання, яке тато залишив саме для нього.

    Та коли машина нарешті починає працювати, виявляється, що вона не пише, а малює. Цей малюнок веде Гюго у захопливу пригоду, повну загадок, несподіваних відкриттів і таємниць.

    Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

    "Винахід Гюго Кабре" (фото: ARTBOOKS)

      • "Місія Кіото, або Аріка проти прищів", Ольга Тітова

      У Кіри, як і в багатьох підлітків, повно проблем: перше кохання, сварки з батьками, конфлікти з подругою… і прищі. Їй 14, вона обожнює манґу, веде блог, мріє про Японію й має песика, на ім'я Йоко.

      Але думки дівчинки лише про одне: як очистити шкіру. Невдалий візит до косметолога, сварка з татом - і вночі Кірі сниться фея Харумі, експертка з догляду за шкірою. Прокинувшись, дівчина вирішує спробувати її поради й фіксує усе у своєму скетчбуці.

      Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

      "Місія Кіото, або Аріка проти прищів" (фото: ARTBOOKS)

          • "Готель "Пшик". Таємниче вбивство капустою", Рік Петерс

          У дивакуватій, старій і трохи моторошній будівлі готелю немає ні спортзалу, ні басейну, а кімнати - маленькі, затхлі та скрипучі. Та нудьгувати тут точно не доведеться!

          Чому привиди дзвонять телефоном? Як щури можуть допомогти з чищенням зубів? І що, зрештою, сталося в номері 237, де знайшли… Ах, ліпше самі з'ясуйте!

          Ці книжки зачеплять навіть тих, хто не любить читати: що вибирають підлітки 10-13 років

          "Готель "Пшик". Таємниче вбивство капустою" (фото: ARTBOOKS)

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