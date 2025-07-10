Книжки, які "ковтають" молодші школярі: добірка для захопленого читання

Дитячі книги варто вибирати відповідно до віку вашої дитини, адже інтереси, вподобання та потреби починають змінюватися.

РБК-Україна разом із видавництвом ARTBOOKS підготувало добірку дитячої літератури для дітей від шести до дев'яти років.

Як вибирати книги для дітей 6-9 років

У 6-9 років діти вже вміють читати самостійно, але будуть дуже раді спільним читанням з батьками. Тому не відмовляйтеся від такого прекрасного дозвілля.

"Психологи зазначають, що в сім років діти переживають певне "перезавантаження системи": легко забувають те, що було з ними раніше, натомість у них починає формуватися логіка й виникають нові страхи", - каже головна редакторка видавництва Марія Курочкіна.

Це саме той вік, коли читання не лише розважає, а й допомагає проживати внутрішні зміни. Молодших школярів вже не так цікавлять милі звірята, як пригоди їхніх однолітків.

Діти часто приміряють на себе вчинки героїв. Насамперед їм потрібна дія, а не описи чи мораль. У цей період краще запропонувати дитині книжки зі зрозумілим сюжетом, добрим гумором і живими діалогами. А ще - не забувати про жанрове різноманіття: детективи, пригоди, фентезі підуть на "ура".

Книги для дітей 6-9 років

"Справа для Кейт", Ханна Пек

Кумедний і захопливий детектив про дівчинку, яка мріє стати репортеркою. Її головний помічник - балакуче мишеня Руперт, а разом вони - справжня команда, що не пропускає жодної загадки.

Цього разу Кейт вирушає у тижневу подорож потягом до далекої Арктики, де працює її мама-науковиця. Разом із татом, дивакуватими пасажирами й недосвідченим кондуктором вона опиняється в центрі справжнього розслідування: у потязі починають зникати речі.

Озброївшись "Спеціально-кореспондентським посібником", Кейт береться до справи. Та незабаром розуміє, що все набагато складніше, ніж здається на перший погляд.

"Справа для Кейт" (фото: yakaboo.ua)

"Алекс і монстри. А ось і сеньйор Флат!", Жауме Копонс

В Алексі багато хто впізнає себе: звичайнісінький школяр, що губить "домашки", уникає прибирання й вигадує нові начинки для піци. Але раптом у цього хлопця все змінилося, коли він зустрів сеньйора Флата - справжнього книжкового монстра!

Не того монстра, що "ой-леле-жах-рятуйте", а доволі чемного, ерудованого й цікавого персонажа, із яким можна обговорити хороші книжки. Відтоді в житті Алекса з'являється ще більше пригод і несподіванок…

От, наприклад, сьогодні: кімната неочікувано прибрана. Хто це зробив? І куди подівся сеньйор Флат? Схоже, настав час вам це з'ясувати.

"Алекс і монстри. А ось і сеньйор Флат!" (фото: ARTBOOKS)

"Булькало", Руне Белсвик

У чарівній країні, створеній Руне Белсвіком, мешкають добрі та щирі істоти - доброзичливий Булькало, вірний Пекар Лис, невгамовна Октава, буркотливий Пундик і хитрунець Загрібайко.

Їхнє повсякденне життя спокійне й тепле: вони сваряться й миряться, святкують, печуть пироги, ласують пудингами, сушать черевики й кидають камінці в річку. У найпростіших речах герої знаходять радість і вміють ділитися нею з іншими - і саме це робить їхню історію незабутньою.

"Булькало" (фото: crocusbooks.com.ua)

"Кролик проти Мавпи", Джеймі Смарт

Мирне життя мешканців лісу - Кролика, білченяти Вінні, Свина, Ле Лиса, Бобра-Мотора й Скунса - порушує одна аварійна посадка… Пілот Мавпа вважає, що потрапив у новий світ, і вирішує стати його володарем.

Одержимий винаходами й владою, він намагається підкорити лісових жителів. Проте Кролик не збирається миритися з диктатурою чужинця. Чи вдасться йому зупинити Мавпу?

"Кролик проти Мавпи" (фото: ARTBOOKS)

"Матильда", Роальд Даль

Матильда - надзвичайно допитлива дівчинка, яка любить читати й пізнавати нове. Вона не знаходить підтримки серед найближчих.

Але Матильда не з тих, хто буде миритися з несправедливістю. Вона обов'язково вигадає, як знайти світло навіть у найтемніші часи.

"Матильда" (фото: yakaboo.ua)

"Гільда і потайний народ!", Стівен Дейвіс

Гільда - допитлива дослідниця, безстрашна шукачка пригод і вірна подруга всім створінням долини… або майже всім. Разом із нею читач уперше в житті зустріне троля, спробує домовитися з надміру наполегливими ельфами й дізнається, чому велетень щоночі навідується в долину.

Щоденне життя Гільди сповнене чарівних істот і неймовірних пригод. Але що станеться, якщо їй доведеться залишити улюблену дику природу і перебратися до міста? Тролещина зовсім не схожа на дім…

"Гільда і потайний народ" (фото: yakaboo.ua)

"Чарівники-невдахи", Ніл Патрік Гарріс

Магія починається з простого правила: не довіряй усьому, що бачиш. Картер Лок - юний вуличний фокусник-утікач, який знаходить друзів і справжню магію в тихому містечку. Але туди прибуває жадібний Б. Б. Боссо зі своєю бандою - вони крадуть усе, що потрапляє під руку.

Картер об'єднується з п'ятьма іншими юними чарівниками, і разом ця команда "невдах" вирішує протистояти злочинцям, використовуючи магію, кмітливість і дружбу. Їх чекають пригоди, несподівані відкриття й найважливіше - усвідомлення власної цінності.

"Чарівники-невдахи" (фото: yakaboo.ua)

"MINECRAFT. Комікс. Том 1", Сфе Р. Монстр

Це перший ліцензійний комікс про дивовижний ігровий світ Minecraft. Тайлер - звичайний підліток, чиє життя змінюється після переїзду з рідного міста.

Добре, що він не сам - поруч завжди віддані друзі, яких об'єднує спільна пристрасть до світу Minecraft. Разом Тайлер, Еван, Кендес, Тобі та Ґрейс уже пережили безліч пригод у Верхньому світі, але тепер на них чекає новий виклик.

Друзі вирушають у вимір Краю, щоб зустрітися з небезпечним супротивником - драконом!

"MINECRAFT. Комікс. Том 1" (фото: ARTBOOKS)

"Тіммі Тобсон. Легенда "Зореплавця", Єнс I. Ваґнер

Вирушайте на пошуки легендарного скарбу пірата Лоттерлулу - винахідливого морського вовка, який добре подбав про те, щоб ніхто легко не знайшов його схованку. На вас чекає захоплива пригода, сповнена небезпек, головоломок і несподіванок!

Ця історія занурює з головою: після кожного розділу читачеві потрібно розв'язати завдання чи загадку, тож тут ітиметься не лише про читання - ви стаєте частиною подій. А живі, яскраві герої зроблять подорож ще захопливішою та емоційнішою.

"Тіммі Тобсон. Легенда "Зореплавця" (фото: ARTBOOKS)