Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

Примерно с 10 лет у детей начинает развиваться жажда познания действительности, поиска истины, к осознанию правил взрослого мира, но при этом детское желание все еще иметь немного магии и возможность посмеяться на ровном месте остается.

РБК-Украина совместно с издательством ARTBOOKS подготовило подборку книг для детей в возрасте от 10 до 13 лет.

Подборка книг для детей 10-13 лет

"Хранитель", Лоис Лоури

В мире Джонаса царит порядок и спокойствие: нет боли, страха, безработицы или неравенства - все под контролем, а каждый получает свое предназначение на всю жизнь.

Жизнь Джонаса меняется, когда он получает особую роль - нового Хранителя памяти. Его наставник открывает парню воспоминания о настоящем мире: с болями и радостями, любовью и потерями, свободой и ответственностью. И чем больше Джонас узнает о старом мире, тем труднее ему мириться с бесцветной реальностью...

"Хранитель" (фото: ARTBOOKS)

"Брайтстормы. Небесный корабль", Вашти Харди

Подростки отправляются в опасное путешествие неизведанными землями Третьего континента, чтобы выяснить, что случилось с их отцом. Впереди - суровые испытания, неожиданные открытия и те, кто будет препятствовать поискам истины.

Но главные герои должны разгадать все тайны и вернуть доброе имя своей семье.

"Брайтстормы" (фото: ARTBOOKS)

"Тайный сад", Фрэнсис Бернетт

Эта трогательная история уже более ста лет очаровывает читателей волшебным перевоплощением 9-летней Мэри Леннокс. Избалованная девочка остается сиротой и оказывается в таинственном поместье с множеством закрытых комнат, мрачным хозяином и странными ночными звуками.

Но однажды она узнает о заброшенном саду, и с тех пор все начинает меняться. Потому что, чтобы расцвести, иногда достаточно найти правильный ключ.

"Тайный сад" (фото: yakaboo.ua)

"Бетани и Чудовище", Джек Мэггитт-Филлипс

Эбенизеру Твизеру уже почти 512 лет, и все благодаря чудовищу, обитающему на его чердаке. В ответ на редкие лакомства - от странных существ до причудливых вещей - создание дарит ему эликсир вечной молодости.

Но однажды чудовище заходит слишком далеко: оно хочет съесть настоящего ребенка. Именно тогда на пути Эбенизера появляется Бетани - сирота, которая кажется ему идеальным "угощением" для чудовища. Но эта девочка оказывается совсем не такой, как ожидал Эбенизер. Он и не заметил, как все пошло наперекосяк.

"Бетани и Чудовище" (фото: ARTBOOKS)

"Сундук времени", Андри Снайр Магнасон

Когда человечество застыло и ждет лучших времен, а города заросли зарослями, только старушка, которая не выбрала идти за большинством, способна подтолкнуть к истине.

Десятилетиями она собирала истории о принцессе Пангеи и ее отце, короле Бриллианте, который сначала покорил мир, а потом попытался покорить время.

"Сундук времени" (фото: ARTBOOKS)

"Изобретение Гюго Кабре", Брайан Селзник

Юный Гюго Кабре спасает из горящего музея механического автоматона - удивительную куклу, умеющую писать. Когда-то он с отцом пытался ее починить, и теперь Гюго верит: автоматон содержит важное послание, которое папа оставил именно для него.

Но когда машина наконец начинает работать, оказывается, что она не пишет, а рисует. Этот рисунок ведет Гюго в увлекательное приключение, полное загадок, неожиданных открытий и тайн.

"Изобретение Гюго Кабре" (фото: ARTBOOKS)

"Миссия Киото, или Арика против прыщей", Ольга Титова

У Киры, как и у многих подростков, полно проблем: первая любовь, ссоры с родителями, конфликты с подругой... и прыщи. Ей 14, она обожает мангу, ведет блог, мечтает о Японии и имеет собачку по имени Йоко.

Но мысли девочки только об одном: как очистить кожу. Неудачный визит к косметологу, ссора с папой - и ночью Кире снится фея Харуми, эксперт по уходу за кожей. Проснувшись, девушка решает попробовать ее советы и фиксирует все в своем скетчбуке.

"Миссия Киото, или Арика против прыщей" (фото: ARTBOOKS)

"Отель "Пшик". Таинственное убийство капустой", Рик Петерс

В чудаковатом, старом и немного жутком здании отеля нет ни спортзала, ни бассейна, а комнаты - маленькие, затхлые и скрипучие. Но скучать здесь точно не придется!

Почему призраки звонят по телефону? Как крысы могут помочь с чисткой зубов? И что, в конце концов, произошло в номере 237, где нашли... Ах, лучше сами выясните!

"Отель "Пшик". Таинственное убийство капустой" (фото: ARTBOOKS)