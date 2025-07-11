ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

Пятница 11 июля 2025 16:29
UA EN RU
Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет Подборка литературы для детей в возрасте от 10 до 13 лет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Примерно с 10 лет у детей начинает развиваться жажда познания действительности, поиска истины, к осознанию правил взрослого мира, но при этом детское желание все еще иметь немного магии и возможность посмеяться на ровном месте остается.

РБК-Украина совместно с издательством ARTBOOKS подготовило подборку книг для детей в возрасте от 10 до 13 лет.

Подборка книг для детей 10-13 лет

  • "Хранитель", Лоис Лоури

В мире Джонаса царит порядок и спокойствие: нет боли, страха, безработицы или неравенства - все под контролем, а каждый получает свое предназначение на всю жизнь.

Жизнь Джонаса меняется, когда он получает особую роль - нового Хранителя памяти. Его наставник открывает парню воспоминания о настоящем мире: с болями и радостями, любовью и потерями, свободой и ответственностью. И чем больше Джонас узнает о старом мире, тем труднее ему мириться с бесцветной реальностью...

Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

"Хранитель" (фото: ARTBOOKS)

  • "Брайтстормы. Небесный корабль", Вашти Харди

Подростки отправляются в опасное путешествие неизведанными землями Третьего континента, чтобы выяснить, что случилось с их отцом. Впереди - суровые испытания, неожиданные открытия и те, кто будет препятствовать поискам истины.

Но главные герои должны разгадать все тайны и вернуть доброе имя своей семье.

Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

"Брайтстормы" (фото: ARTBOOKS)

  • "Тайный сад", Фрэнсис Бернетт

Эта трогательная история уже более ста лет очаровывает читателей волшебным перевоплощением 9-летней Мэри Леннокс. Избалованная девочка остается сиротой и оказывается в таинственном поместье с множеством закрытых комнат, мрачным хозяином и странными ночными звуками.

Но однажды она узнает о заброшенном саду, и с тех пор все начинает меняться. Потому что, чтобы расцвести, иногда достаточно найти правильный ключ.

Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

"Тайный сад" (фото: yakaboo.ua)

    • "Бетани и Чудовище", Джек Мэггитт-Филлипс

    Эбенизеру Твизеру уже почти 512 лет, и все благодаря чудовищу, обитающему на его чердаке. В ответ на редкие лакомства - от странных существ до причудливых вещей - создание дарит ему эликсир вечной молодости.

    Но однажды чудовище заходит слишком далеко: оно хочет съесть настоящего ребенка. Именно тогда на пути Эбенизера появляется Бетани - сирота, которая кажется ему идеальным "угощением" для чудовища. Но эта девочка оказывается совсем не такой, как ожидал Эбенизер. Он и не заметил, как все пошло наперекосяк.

    Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

    "Бетани и Чудовище" (фото: ARTBOOKS)

    • "Сундук времени", Андри Снайр Магнасон

    Когда человечество застыло и ждет лучших времен, а города заросли зарослями, только старушка, которая не выбрала идти за большинством, способна подтолкнуть к истине.

    Десятилетиями она собирала истории о принцессе Пангеи и ее отце, короле Бриллианте, который сначала покорил мир, а потом попытался покорить время.

    Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

    "Сундук времени" (фото: ARTBOOKS)

    • "Изобретение Гюго Кабре", Брайан Селзник

    Юный Гюго Кабре спасает из горящего музея механического автоматона - удивительную куклу, умеющую писать. Когда-то он с отцом пытался ее починить, и теперь Гюго верит: автоматон содержит важное послание, которое папа оставил именно для него.

    Но когда машина наконец начинает работать, оказывается, что она не пишет, а рисует. Этот рисунок ведет Гюго в увлекательное приключение, полное загадок, неожиданных открытий и тайн.

    Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

    "Изобретение Гюго Кабре" (фото: ARTBOOKS)

      • "Миссия Киото, или Арика против прыщей", Ольга Титова

      У Киры, как и у многих подростков, полно проблем: первая любовь, ссоры с родителями, конфликты с подругой... и прыщи. Ей 14, она обожает мангу, ведет блог, мечтает о Японии и имеет собачку по имени Йоко.

      Но мысли девочки только об одном: как очистить кожу. Неудачный визит к косметологу, ссора с папой - и ночью Кире снится фея Харуми, эксперт по уходу за кожей. Проснувшись, девушка решает попробовать ее советы и фиксирует все в своем скетчбуке.

      Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

      "Миссия Киото, или Арика против прыщей" (фото: ARTBOOKS)

          • "Отель "Пшик". Таинственное убийство капустой", Рик Петерс

          В чудаковатом, старом и немного жутком здании отеля нет ни спортзала, ни бассейна, а комнаты - маленькие, затхлые и скрипучие. Но скучать здесь точно не придется!

          Почему призраки звонят по телефону? Как крысы могут помочь с чисткой зубов? И что, в конце концов, произошло в номере 237, где нашли... Ах, лучше сами выясните!

          Эти книги зацепят даже тех, кто не любит читать: что выбирают подростки 10-13 лет

          "Отель "Пшик". Таинственное убийство капустой" (фото: ARTBOOKS)

          Вас также может заинтересовать:

          Читайте РБК-Украина в Google News
          Дети
          Новости
          Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
          Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
          Аналитика
          Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
          Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом