Ці імена носили ще козаки: 30 старовинних чоловічих варіантів, які знову в моді

Імена з глибини століть, які були популярні ще за часів козаків, знову стають модними в Україні. Серед них - Антип, Потап, Світозар та десятки інших, які мають глибоке значення і національне коріння.
Які 30 старовинних імен колись носили наші предки, а тепер обирають батьки для новонароджених, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт julimoon.
Мода на українське - не лише про вишиванки, традиції та пісні. Все більше батьків звертають увагу на автентичні імена, які не лише звучать колоритно, а й несуть сильне значення.
Серед них - ті, які ще донедавна вважалися забутими або "застарілими", та нині знову з’являються у свідоцтвах про народження. Ось 30 рідкісних імен, які варто знати:
Стародавні імена - це повага до коріння, культури й спосіб зберегти спадок для наступних поколінь. І, можливо, зовсім скоро вони знову стануть звичними в дитсадках і школах.