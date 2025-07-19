Ці імена носили ще козаки: 30 старовинних чоловічих варіантів, які знову в моді

Мода на українське - не лише про вишиванки, традиції та пісні. Все більше батьків звертають увагу на автентичні імена, які не лише звучать колоритно, а й несуть сильне значення.

Серед них - ті, які ще донедавна вважалися забутими або "застарілими", та нині знову з’являються у свідоцтвах про народження. Ось 30 рідкісних імен, які варто знати:

Антип - завзятий, міцний

Вакула - пастух, волопас

Єрмак - вісник народу

Власій - простий, грубуватий

Всеволод - володар усіх

Лаврентій - увінчує лаврами

Лука - світлий, що світиться

Мирон - добрий

Тихон - приносить щастя

Радомир - радісний у світі

Наум - втіха

Світозар - світлий, як зоря

Орест - гірняк, дикун

Ратмір - воїн миру

Кузьма - прикраса

Ігнатій - вогненний, ревнивий

Яків - Божий твір

Панкратій - всевладний, всемогутній

Фома - близнюк

Юхим - благочестивий

Харитон - щедрий, вдячний

Луп - вовк

Любомир - той, хто любить мир

Серафим - вогненний, полум’яний

Митрофан - той, що має славну матір

Трохим - вихованець

Сава - бажаний

Марій - море

Мілан - милий

Потап - мандрівник

Стародавні імена - це повага до коріння, культури й спосіб зберегти спадок для наступних поколінь. І, можливо, зовсім скоро вони знову стануть звичними в дитсадках і школах.