Эти имена носили еще козаки: 30 старинных мужских вариантов, которые снова в моде

Имена из глубины веков, которые были популярны еще во времена козаков, снова становятся модными в Украине. Среди них - Антип, Потап, Светозар и десятки других, которые имеют глубокое значение и национальные корни.
Какие 30 старинных имен когда-то носили наши предки, а теперь выбирают родители для новорожденных, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт julimoon.
Мода на украинское - не только о вышиванках, традициях и песнях. Все больше родителей обращают внимание на аутентичные имена, которые не только звучат колоритно, но и несут сильное значение.
Среди них - те, которые еще недавно считались забытыми или "устаревшими", но сейчас снова появляются в свидетельствах о рождении. Вот 30 редких имен, которые стоит знать:
Древние имена - это уважение к корням, культуре и способ сохранить наследие для следующих поколений. И, возможно, совсем скоро они снова станут привычными в детсадах и школах.