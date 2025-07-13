Якщо ваше прізвище схоже на ці: ваші предки будували українські храми та фортеці

Деякі українські прізвища мають прямий зв’язок із будівництвом. Їх носили люди, які зводили храми, церкви, домівки та фортеці - не просто працювали руками, а формували обличчя нашої країни.

Які прізвища вказують на те, що ваші предки мали зв'язок з будівництвом, розповідає РБК-Україна з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" Юліана Редька.

Хто будував старовинні храми та фортеці

Серед безлічі прізвищ особливо виділяються ті, що мають глибинний зв’язок із будівництвом.

Їх носили люди, які власноруч формували вигляд міст, зводили домівки, храми та укріплення. І хоча сьогодні мало хто замислюється над значенням свого родового імені, в ньому може критися частинка історії держави.

Деякі прізвища буквально відображають професію - і водночас говорять про внесок у створення матеріального тла України.

Їх носії - нащадки цеглярів, мулярів, архітекторів, ремісників. Такі прізвища могли належати родинам, які поколіннями займалися важливою й почесною справою - зводили житло, храми та фортифікації.

Які прізвища давали будівельникам у давнину

Серед таких прізвищ:

Цегельник

Цегольник

Цегельський

Цигельман (німецьке за походженням, перекладається як "цегляр").

Якщо ваше прізвище схоже за звучанням або структурою до перелічених - не виключено, що у вашому родоводі були справжні майстри своєї справи.

Варто зазирнути у власну історію: вона може виявитися більш вагомою, ніж здається на перший погляд.