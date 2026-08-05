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iPhone може отримати одну з найочікуваніших функцій для Windows: що зміниться

10:06 05.08.2026 Ср
2 хв
iOS отримає нативне копіювання та вставку на ПК
aimg Ольга Завада
iPhone може отримати одну з найочікуваніших функцій для Windows: що зміниться Apple працює над кросплатформовим буфером обміну для ПК (фото: Unsplash)
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Користувачі ОС Windows можуть отримати доступ до однієї з найзручніших функцій екосистеми Apple. Нові вимоги ЄС спонукають компанію дозволити обмін текстом і файлами між iPhone та ПК без сторонніх програм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Як це працюватиме?

За задумом Microsoft, функція повинна дозволити користувачам передавати текст та інші підтримувані формати контенту між iPhone та ПК на Windows у режимі реального часу.

Наразі така безшовна синхронізація працює винятково всередині екосистеми Apple - між смартфонами iPhone та комп'ютерами Mac.

Запропонований Apple механізм реалізації передбачає надання одноразового дозволу на передачу даних:

Схема роботи буде аналогічною до системи сповіщень Accessory Notifications в iOS 26.5, розробленої для сторонніх носимих пристроїв.

Користувачеві достатньо буде один раз надати iPhone дозвіл на обмін даними з ПК.

Після підтвердження функція працюватиме за замовчуванням без необхідності встановлювати додаткові сторонні програми або виконувати складні налаштування.

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Більше без обхідних шляхів?

Зауважимо, що наразі між iOS та Windows відсутня будь-яка нативна підтримка спільного буфера обміну.

Для перенесення тексту користувачі змушені застосовувати обхідні методи: синхронізувати нотатки через вебверсію Apple Notes або надсилати електронні листи самому собі.

Зміни стануть можливими завдяки Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act - DMA), прийнятому в ЄС. Раніше вимоги цього документа вже змусили Apple реалізувати функцію переносу eSIM та спростити інструменти міграції даних між iOS та Android.

Водночас зазначається, що деякі нововведення, впроваджені на вимогу DMA (наприклад, швидке сполучення за аналогією з AirPods та підтримка сповіщень для сторонніх смартгодинників), наразі доступні лише користувачам у країнах Європейського Союзу.

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