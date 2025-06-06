"Ці двоє ніколи не ладнали": у Франції відреагували на конфлікт Трампа і Маска

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро відреагував на суперечку між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском. На думку міністра "цим двом не судилося порозумітися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Барро в ефірі RTL, якого цитує Le Figaro.

Коментуючи розбіжності і конфлікт між Маском і Трампом, він додав, що політика і суспільні інтереси погано поєднуються між собою. "Я думаю, це було очікувано і передбачувано. Ці двоє ніколи не ладнали", - вважає французький міністр. Тим часом, на тлі загострення розколу з'явилася інформація про те, що очікується телефонна розмова між Маском і Трампом.