"Эти двое никогда не ладили": во Франции отреагировали на конфликт Трампа и Маска
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. По мнению министра "этим двоим не суждено было найти общий язык".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Барро в эфире RTL, которого цитирует Le Figaro.
Комментируя разногласия и конфликт между Маском и Трампом, он добавил, что политика и общественные интересы плохо сочетаются между собой.
"Я думаю, это было ожидаемо и предсказуемо. Эти двое никогда не ладили", - считает французский министр.
Между тем, на фоне обостряющегося раскола появилась информация о том, что ожидается телефонный разговор между Маском и Трампом.
Конфликт Трампа и Маска
Напомним, миллиардер Илон Маск резко раскритиковал законопроект о налогах и расходах, подписанный Трампом. Документ предусматривает продолжение сниженных налогов и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность.
Основатель Tesla назвал документ "мерзостью". Он предупредил, что закон значительно увеличит дефицит бюджета и обременит американцев "непосильным долгом".
В ответ американский лидер публично раскритиковал Маска, сказав, что "очень им разочарован".
Миллиардер не стал молчать в ответ на критику в свой адрес. Он объявил, что именно благодаря ему Трамп победил на президентских выборах в США.
Более того, он заявил, что американский лидер фигурирует в делах скандального миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.
Подробнее о том, что известно о конфликте по состоянию на сейчас, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.