"Эти двое никогда не ладили": во Франции отреагировали на конфликт Трампа и Маска

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. По мнению министра "этим двоим не суждено было найти общий язык".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Барро в эфире RTL, которого цитирует Le Figaro .

Комментируя разногласия и конфликт между Маском и Трампом, он добавил, что политика и общественные интересы плохо сочетаются между собой.

"Я думаю, это было ожидаемо и предсказуемо. Эти двое никогда не ладили", - считает французский министр.

Между тем, на фоне обостряющегося раскола появилась информация о том, что ожидается телефонный разговор между Маском и Трампом.