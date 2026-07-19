Ці доходи не сховати від податкової: коли є ризик отримати штраф

Українці зобов'язані декларувати не лише зарплату - Податковий кодекс визначає широкий перелік доходів, які підлягають оподаткуванню, включно з подарунками, виграшами та орендою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС у Київській області.
За Податковим кодексом під податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) потрапляють практично всі гроші й негрошові вигоди, які отримує людина.
Незалежно від того, чи це переказ на картку, чи, скажімо, безоплатне користування чужим авто. Виняток - лише ті доходи, які прямо звільнені від податку окремою статтею 165 ПКУ.
Найбільш очевидне джерело, з якого стягують ПДФО, - це праця. Йдеться про:
Якщо ви щось продали, здали або отримали за використання свого - податок також є. Під ПДФО потрапляють:
Гроші, які працюють без вашої особистої участі, - теж об'єкт податку. Це:
Ці ситуації трапляються нечасто, але саме тут українці й припускаються найбільше помилок. У ДПС нагадують: оподатковуються також:
Є низка "неочевидних" ситуацій, коли до людини теж можуть виникнути питання з боку податкової. До оподатковуваного доходу можуть потрапити:
Нагадаємо, частина українців може не подавати річну декларацію про майновий стан і доходи - це стосується тих, хто впродовж року отримував лише доходи, з яких податки вже були сплачені або які не підлягають оподаткуванню.
Раніше РБК-Україна пояснювало, за якими ставками оподатковуються подарунки та спадщина у 2026 році - розмір податку залежить від ступеня спорідненості та статусу дарувальника.