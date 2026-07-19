Ці доходи не сховати від податкової: коли є ризик отримати штраф

За Податковим кодексом під податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) потрапляють практично всі гроші й негрошові вигоди, які отримує людина.

Незалежно від того, чи це переказ на картку, чи, скажімо, безоплатне користування чужим авто. Виняток - лише ті доходи, які прямо звільнені від податку окремою статтею 165 ПКУ.

Гроші за роботу

Найбільш очевидне джерело, з якого стягують ПДФО, - це праця. Йдеться про:

зарплату від роботодавця;

оплату за договорами ЦПХ (тобто разові послуги чи виконана робота на замовлення);

окремі виплати від ФОП або самозайнятих осіб, якщо це передбачено Податковим кодексом.

Гроші з майна

Якщо ви щось продали, здали або отримали за використання свого - податок також є. Під ПДФО потрапляють:

продаж квартири, машини, іншого рухомого і нерухомого майна (у випадках, які прописані статтями 172 і 173 ПКУ);

продаж прав - зокрема на об'єкти інтелектуальної власності;

здача житла чи іншого майна в оренду, суборенду або в найм;

роялті - виплати за використання авторських прав чи ліцензій.

Пасивний дохід теж рахують

Гроші, які працюють без вашої особистої участі, - теж об'єкт податку. Це:

відсотки за банківськими депозитами;

дивіденди;

окремі види роялті;

прибуток від інвестицій - цінні папери, корпоративні права та інші інвестактиви.

Спадок, виграш чи подарунок

Ці ситуації трапляються нечасто, але саме тут українці й припускаються найбільше помилок. У ДПС нагадують: оподатковуються також:

спадщина та подарунки - за правилами статті 174 ПКУ;

виграші й призи - зокрема з лотерей та онлайн-акцій;

страхові виплати й окремі пенсійні надходження - у випадках, передбачених законодавством;

неустойка, штрафи, пеня та деякі види відшкодування шкоди;

додаткові блага від роботодавця чи інших осіб. Це, наприклад, коли компанія безоплатно надає авто, оплачує харчування, "прощає" вам борг чи покриває якісь особисті витрати - все це вважається доходом.

На що варто звернути увагу

Є низка "неочевидних" ситуацій, коли до людини теж можуть виникнути питання з боку податкової. До оподатковуваного доходу можуть потрапити: