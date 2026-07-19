Эти доходы не скрыть от налоговой: когда есть риск получить штраф

Украинцы обязаны декларировать не только зарплату – Налоговый кодекс определяет широкий перечень доходов, подлежащих налогообложению, включая подарки, выигрыши и аренду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области.
По Налоговому кодексу под налог на доходы физических лиц (НДФЛ) попадают практически все деньги и неденежные выгоды, получаемые человеком.
Независимо от того, это перевод на карточку, или, скажем, бесплатное пользование чужим авто. Исключение - только доходы, которые прямо освобождены от налога отдельной статьей 165 НКУ.
Наиболее очевидный источник, с которого взимают НДФЛ, – это труд. Речь идет о:
Если вы что-то продали, сдали или получили за использование своего – налог тоже есть. Под НДФЛ попадают:
Деньги, которые работают без вашего личного участия – тоже объект налога. Это:
Эти ситуации случаются нечасто, но именно здесь украинцы и допускают больше ошибок. В ГНС напоминают: облагаются также:
Есть ряд "неочевидных" ситуаций, когда к человеку тоже могут возникнуть вопросы налоговой. В налогооблагаемый доход могут попасть:
Напомним, часть украинцев может не подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах – это касается тех, кто в течение года получал только доходы, с которых налоги уже были уплачены или не подлежат налогообложению.
Ранее РБК-Украина объясняло, по каким ставкам облагаются налогом подарки и наследство в 2026 году - размер налога зависит от степени родства и статуса дарителя.