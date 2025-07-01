Ці 9 продуктів покращують увагу та концентрацію дітей в школі

Харчування відіграє ключову роль в успішності вашої дитини у школі, тому вкрай важливо, щоб вона отримувала правильні продукти.
Що саме треба їсти дітям для гарного навчання, розповідає РБК-Україна з посиланням на PubMed.
Британська дієтологічна асоціація (BDA) наголошує, що дітям необхідна різноманітність поживних речовин для підтримки їхнього мозку та здатності до навчання.
Єдиний спосіб отримати всі необхідні нутрієнти - забезпечити дитині збалансоване харчування з різноманітними здоровими продуктами. Однак, деякі поживні речовини є особливо важливими для уваги дитини в школі. Вітамін D та омега-3 були визначені як такі, що мають значний вплив на настрій дитини та її здатність до концентрації в умовах шкільного навчання.
Контрольоване клінічне дослідження, що охопило 50 дітей з СДУГ (синдромом дефіциту уваги та гіперактивності), виявило, що їхня увага була значно кращою, коли вони отримували більше вітаміну D, порівняно з тими, хто його не отримував. Те саме дослідження дійшло висновку, що вітамін D може покращити когнітивну функцію у дітей з СДУГ.
Аналогічно, дослідження ролі омега-3 у увазі дитини показало, що він може покращити когнітивну продуктивність у дітей та підлітків, і що дефіцит цієї речовини може призвести до зниження рівня уваги.
Якщо вас турбує рівень уваги вашої дитини, можливо, варто включити до її раціону більше продуктів, багатих на вітамін D або омега-3. Поширеними джерелами обох цих речовин є широко доступна жирна риба, а також деякі овочі, насіння та горіхи.
Хоча червоне м'ясо може бути добрим джерелом поживних речовин, зазвичай рекомендується вживати його в невеликих кількостях через високий вміст насичених жирів та солі.
Ось деякі продукти, які можна включити до раціону вашої дитини для покращення уваги:
Риба: Лосось, тунець, скумбрія, сардини. Вони є чудовим джерелом омега-3.
Яйця: Містять вітамін D та холін, що важливий для розвитку мозку.
Гриби: Особливо деякі види, як джерело вітаміну D.
Збагачені злаки та молоко: Багато продуктів зараз збагачують вітаміном D.
Насіння: Лляне насіння, насіння чіа є рослинними джерелами омега-3.
Бобові: Соєві боби.
Горіхи: Волоські горіхи також містять омега-3.
Олії: Ріпакова олія (олія каноли).
Зелені овочі: Шпинат, брюссельська капуста.
Лікарі рекомендують дітям прагнути їсти п'ять або більше порцій різноманітних фруктів та овочів щодня, щоб забезпечити належну кількість мінералів, вітамінів та клітковини.
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