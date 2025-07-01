Ці 9 продуктів покращують увагу та концентрацію дітей в школі

Що треба знати про харчування дітей

Британська дієтологічна асоціація (BDA) наголошує, що дітям необхідна різноманітність поживних речовин для підтримки їхнього мозку та здатності до навчання.

Єдиний спосіб отримати всі необхідні нутрієнти - забезпечити дитині збалансоване харчування з різноманітними здоровими продуктами. Однак, деякі поживні речовини є особливо важливими для уваги дитини в школі. Вітамін D та омега-3 були визначені як такі, що мають значний вплив на настрій дитини та її здатність до концентрації в умовах шкільного навчання.

Контрольоване клінічне дослідження, що охопило 50 дітей з СДУГ (синдромом дефіциту уваги та гіперактивності), виявило, що їхня увага була значно кращою, коли вони отримували більше вітаміну D, порівняно з тими, хто його не отримував. Те саме дослідження дійшло висновку, що вітамін D може покращити когнітивну функцію у дітей з СДУГ.

Аналогічно, дослідження ролі омега-3 у увазі дитини показало, що він може покращити когнітивну продуктивність у дітей та підлітків, і що дефіцит цієї речовини може призвести до зниження рівня уваги.

Продукти для покращення уваги та пам'яті

Якщо вас турбує рівень уваги вашої дитини, можливо, варто включити до її раціону більше продуктів, багатих на вітамін D або омега-3. Поширеними джерелами обох цих речовин є широко доступна жирна риба, а також деякі овочі, насіння та горіхи.

Хоча червоне м'ясо може бути добрим джерелом поживних речовин, зазвичай рекомендується вживати його в невеликих кількостях через високий вміст насичених жирів та солі.

Ось деякі продукти, які можна включити до раціону вашої дитини для покращення уваги:

Риба: Лосось, тунець, скумбрія, сардини. Вони є чудовим джерелом омега-3.

Яйця: Містять вітамін D та холін, що важливий для розвитку мозку.

Гриби: Особливо деякі види, як джерело вітаміну D.

Збагачені злаки та молоко: Багато продуктів зараз збагачують вітаміном D.

Насіння: Лляне насіння, насіння чіа є рослинними джерелами омега-3.

Бобові: Соєві боби.

Горіхи: Волоські горіхи також містять омега-3.

Олії: Ріпакова олія (олія каноли).

Зелені овочі: Шпинат, брюссельська капуста.

Лікарі рекомендують дітям прагнути їсти п'ять або більше порцій різноманітних фруктів та овочів щодня, щоб забезпечити належну кількість мінералів, вітамінів та клітковини.