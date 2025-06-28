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Помилка, яка краде ваш сон: що не варто робити вранці, щоб добре спати вночі

Субота 28 червня 2025 11:09
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Помилка, яка краде ваш сон: що не варто робити вранці, щоб добре спати вночі Фото: Ця помилка зранку зіпсує ваш сон вночі (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Експерт назвав одну популярну річ зранку, яка призводить до поганого сну вночі.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Surrey Live.

Яка ранкова звичка шкодить нічному сну?

Лікар Сіта Шах стверджує, що якщо ви маєте проблеми зі сном вночі, зміни потрібно починати вносити одразу після пробудження.

Йдеться про звичку - застилати постіль одразу після пробудження.

Протягом ночі ваше тіло природним чином виділяє тепло, піт та мікроскопічні частинки шкіри в постільну білизну. Влітку, коли температура вища, а вологість часто підвищена, цей ефект посилюється. Застилаючи ліжко одразу після підйому, ви фактично "запечатуєте" всю цю вологу та тепло прямо в матрац і простирадла.

З фізіологічної точки зору, це створює під ковдрою мікроклімат, який є водночас теплим і вологим - ідеальні умови для росту мікробів та алергенів, особливо грибків та пилових кліщів.

Пилові кліщі - це мікроскопічні істоти, які харчуються відмерлими клітинами шкіри та процвітають у вологому середовищі. Вони не кусаються, але їхня присутність (і виділення) можуть значно впливати на людей з астмою, екземою або алергією.

Залишаючи ліжко незастеленим, відкинувши ковдру, ви дозволяєте повітрю та природному світлу висушити поверхню ліжка, порушуючи вологе середовище, від якого залежать кліщі.

Багато людей не усвідомлюють, що гарно застелене ліжко, хоча й виглядає охайно, насправді може бути шкідливим для вашого дихального здоров'я влітку, якщо його застелити занадто рано.

Що ж робити натомість?

Відкиньте ковдру одразу після підйому

Залиште ковдру або верхнє простирадло складеними до нижньої частини ліжка і, якщо можливо, відкрийте вікна, щоб забезпечити вентиляцію. Прохолодний вітерець і денне світло чудово зменшують вологість у приміщенні.

Зачекайте 30-60 хвилин, перш ніж застеляти ліжко. Це дасть вашій постільній білизні час висохнути та охолонути, створюючи більш гігієнічне та сприятливе для сну середовище на потім.

Використовуйте повітропроникну, літню постільну білизну, таку як бавовна або льон, і періть простирадла принаймні раз на тиждень влітку, щоб ваша спальна поверхня залишалася чистою та свіжою.

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