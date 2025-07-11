Два "золоті" способи для гарного сну у спеку, які дійсно працюють

Відомий лікар з соцмереж поділився порадами, як гарно спати під час спеки. Він пропонує дві прості зміни до вашої нічної рутини, які допоможуть краще заснути.

Про які саме дві звички йдеться, пояснює РБК-Україна з посиланням на Surrey Live.

Що треба знати про сон у спеку?

Коли температура стрімко зростає, нам стає надзвичайно жарко, що значно ускладнює нічний сон. А, як відомо, багатьом, достатня кількість якісного сну є надзвичайно важливою для нашого здоров'я.

Два "золоті" лайфхаки для прохолодного сну

Лкар Амір Хан розповів, як гарно відпочити вночі.

"Мої дві справді практичні головні поради. Якщо у вас вдома є вентилятор, не просто розганяйте гаряче повітря - візьміть миску з льодом і поставте її під вентилятор. Коли повітря буде дмухати над ним, воно охолоджуватиметься, і ви отримаєте справді ефективну та безкоштовну систему кондиціонування повітря", - сказав експерт.

Крок номер два: візьміть пару шкарпеток. Покладіть їх у пластиковий пакет на блискавці, потримайте в морозильній камері за годину до сну, тому що спати так спекотно справді важко. Одягніть ці шкарпетки, перш ніж лягати спати. Це охолодить ваше тіло, і сьогодні ви матимете набагато кращий нічний сон.

Чому спека заважає сну?

Існує низка причин, чому спека ускладнює сон. Коли ми лягаємо спати, наше тіло природно охолоджується, щоб підготуватися до сну, але високі температури можуть заважати цьому процесу.

Для засинання та підтримки сну температура тіла повинна знизитися, а надмірна спека ускладнює охолодження організму. Це може призвести як до неспокійного сну, так і до труднощів із засинанням.

Скільки сну вам потрібно?

За даними Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS), дорослому зазвичай потрібно близько семи-дев'яти годин сну.

Однак вік, стан здоров'я та особисті обставини впливають на те, скільки сну нам потрібно, до того ж деякі люди природно сплять більше, ніж інші.

Проблеми зі сном є поширеним явищем, і причини цього можуть змінюватися протягом нашого життя. Наприклад, хвороби, робота, стрес і народження дитини також можуть викликати проблеми зі сном.

Хоча кілька безсонних ночей часто не є приводом для занепокоєння, це може стати проблемою, якщо починає впливати на ваше повсякденне життя. Якщо вас турбують проблеми зі сном, зверніться за порадою до свого сімейного лікаря.