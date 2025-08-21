Цей зелений смузі - ідеальний варіант для сніданку: готується всього 5 хвилин

Смачний і корисний спосіб зарядитися енергією зранку чи освіжитися вдень - зелений смузі. Усього кілька простих інгредієнтів у блендері і ви отримаєте напій, багатий на вітаміни, клітковину та антиоксиданти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
Дієтолог Джессіка Болл розповіла, що корисний смузі можна приготувати лише з 5 інгредієнтів, який готується за п’ять хвилин.
Для приготування знадобляться заморожені банани. Щоб зробити приготування ще простішим, можна заморозити заготовки з усіма інгредієнтами та зберігати їх у морозилці.
Інгредієнти:
Покладіть шпинат, ананас і заморожений банан у блендер. Додайте насіння чіа, залийте водою чи молоком. Збивайте 1-2 хв до однорідної кремової текстури.
За бажанням додайте лід для більшої свіжості або кілька крапель лимонного соку для яскравішого смаку.
Окрім зручності, цей смузі має дуже поживну цінність. Шпинат не тільки допомагає збалансувати солодкість фруктів, але й забезпечує організм потужними протизапальними антиоксидантами, а також корисною для серця фолієвою кислотою.
За даними сайту Health, якщо у вас дефіцит заліза, то шпинат забезпечує організм рослинним залізом, яке називається негемовим. У поєднанні з багатим на вітамін С ананасом він краще засвоюється організмом.
Також шпинат є джерелом природних сполук, які називаються нітратами, що розширюють кровоносні судини. Це покращує кровотік і знімає навантаження на серце.
Згідно з інформацією Cleveland clinic, протизапальна сила бромелайну, що міститься в ананасі, може полегшити біль людям з остеоартритом.
До того ж він допомагає травленню, що може допомогти при здутті живота. Завдяки додаванню насіння чіа, цей смузі - ідеальний спосіб збільшити щоденне споживання клітковини, ключового компонента зменшення запалення.
Як йдеться на сайті WebMD, один середній банан містить близько 450 міліграмів калію, що становить приблизно 10% від добової потреби. Продукти, багаті на калій допомагають виводити більше натрію під час сечовипускання та розслабляють стінки кровоносних судин, що сприяє зниженню кров'яного тиску.
Вас може зацікавити: