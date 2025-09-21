Цей тренд повернувся: Джессіка Альба показала, як носити лофери зі шкарпетками

Який "лук" вибрала Джессіка Альба

Джессіка Альба демонструє елегантний і водночас невимушений образ, у якому поєднуються класичні елементи з модними деталями. Її вбрання ідеально підходить для перехідного сезону, коли хочеться виглядати стильно.

Образ складається з твідового короткого сарафана з поясом, що підкреслює талію. Його сірий відтінок із вкрапленнями іншого кольору надає вишуканості та створює ефектну фактуру.

Під сукнею - класична біла сорочка, яка робить образ більш суворим і багатошаровим.

Головним акцентом, безумовно, є взуття: Джессіка взула чорні лаковані лофери в поєднанні з білими шкарпетками. Це поєднання, яке колись вважалося табу, зараз є одним із найпопулярніших трендів.

Доповнюють образ чорні непрозорі колготки, які роблять ноги візуально довшими та стрункішими, а також срібні сережки-кільця, що надають блиску.

Джессіка Альба показала стильний образ (фото: instagram.com/jessicaalba)

Як стильно носити лофери зі шкарпетками

Поєднання лоферів зі шкарпетками - це універсальний прийом, який можна адаптувати до різних стилів. Ось кілька порад, як носити його стильно.

Класика

Білі шкарпетки та чорні лофери. Цей варіант, як у Джессіки Альби, є найпростішим і найефектнішим. Білі шкарпетки надають образу свіжості та динаміки, особливо якщо ви одягаєте темний одяг.

Монохромна елегантність

Поєднуйте чорні лофери з чорними шкарпетками. Це створює єдину вертикаль, яка візуально подовжує ноги. Такий варіант ідеально підійде для офісного стилю або формальних зустрічей.

Гра на контрасті

Якщо ви хочете додати образу яскравості, спробуйте шкарпетки контрастного кольору. Наприклад, лофери бежевого кольору можна поєднати з бордовими або темно-зеленими шкарпетками.

Шкарпетки з візерунком

Для сміливих експериментів обирайте шкарпетки з цікавими візерунками. Це може бути смужка, візерунок або інший принт, який додасть вашому образу індивідуальності.

Різні фактури

Не бійтеся експериментувати з різними фактурами. Лофери з глянцевої шкіри мають чудовий вигляд з фактурними, вовняними або трикотажними шкарпетками.

Важлива порада: вибираючи шкарпетки, звертайте увагу на їхню якість. Вони мають бути чистими, бездоганними та, що важливо, не спадати під час ходьби. Лофери зі шкарпетками чудово поєднуються як з мініспідницями та сукнями, так і з класичними штанами або джинсами.

Лофери можна носити зі шкарпетками (колаж: РБК-Україна)