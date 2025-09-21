Этот тренд вернулся: Джессика Альба показала, как носить лоферы с носками

Какой "лук" выбрала Джессика Альба

Джессика Альба демонстрирует элегантный и одновременно непринужденный образ, в котором сочетаются классические элементы с модными деталями. Ее наряд идеально подходит для переходного сезона, когда хочется выглядеть стильно.

Образ состоит из твидового короткого сарафана с поясом, подчеркивающим талию. Его серый оттенок с вкраплениями другого цвета придает изысканность и создает эффектную фактуру.

Под платьем - классическая белая рубашка, которая делает образ более строгим и многослойным.

Главным акцентом, безусловно, является обувь: Джессика обула черные лакированные лоферы в сочетании с белыми носками. Это сочетание когда-то считавшееся табу сейчас является одним из самых популярных трендов.

Дополняют образ черные непрозрачные колготки, которые делают ноги визуально длиннее и стройнее, а также серебряные серьги-кольца, которые придают блеск.

Джессика Альба показала стильный образ (фото: instagram.com/jessicaalba)

Как стильно носить лоферы с носками

Сочетание лоферов с носками - это универсальный прием, который можно адаптировать к разным стилям. Вот несколько советов, как носить его стильно.

Классика

Белые носки и черные лоферы. Этот вариант, как у Джессики Альбы, является самым простым и эффектным. Белые носки придают образу свежести и динамики, особенно если вы надеваете темную одежду.

Монохромная элегантность

Сочетайте черные лоферы с черными носками. Это создает единую вертикаль, которая зрительно удлиняет ноги. Такой вариант идеально подойдет для офисного стиля или формальных встреч.

Игра на контрасте

Если вы хотите добавить образ яркости, попробуйте носки контрастного цвета. К примеру, лоферы бежевого цвета можно соединить с бордовыми или темно-зелеными носками.

Носки с узором

Для смелых экспериментов выбирайте носки с интересными узорами. Это может быть полоска, ячейка или другой принт, который придаст вашему образу индивидуальности.

Различные фактуры

Не бойтесь экспериментировать с разными фактурами. Лоферы из глянцевой кожи отлично смотрятся с фактурными, шерстяными или трикотажными носками.

Важный совет: выбирая носки, обращайте внимание на их качество. Они должны быть чистыми, безупречными и, что важно, не спадать во время ходьбы. Лоферы с носками прекрасно сочетаются как с мини-юбками и платьями, так и с классическими брюками или джинсами.

Лоферы можно носить с носками (коллаж: РБК-Украина)