ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Модний приклад від Джамали: як стильно носити брючний костюм восени 2025

П'ятниця 19 вересня 2025 12:33
UA EN RU
Модний приклад від Джамали: як стильно носити брючний костюм восени 2025 Джамала (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Джамала продемонструвала ідеальний осінній образ у брючному костюмі - стриманий, елегантний і трендовий. Монохромна гама, чіткий силует і вишукані деталі роблять цей лук прикладом сучасної класики.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал It's me, Jamala.

Який "лук" вибрала Джамала

Цього разу вона обрала класичний брючний костюм з акцентом на колір, силует і фактуру. Це монохромний комплект у насиченому відтінку тауп - глибокому, теплому коричневому тоні, який ідеально вписується в осінню палітру 2025 року.

Піджак

Піджак має чітко окреслену лінію плечей і високий комір-стійку, що додає образу суворості й водночас сучасності.

Мінімалістичне оформлення доповнюється одним великим золотим ґудзиком - лаконічна деталь, яка водночас має розкішний і стриманий вигляд. Це приклад того, як один яскравий акцент може задати тон всьому вбранню.

Модний приклад від Джамали: як стильно носити брючний костюм восени 2025Джамала задає тренди (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Штани

Штани широкого крою, вільно спадають вниз, створюючи невимушений, але витончений силует. Такий фасон чудово поєднує комфорт і візуальну елегантність.

На особливу увагу заслуговує тканина - з легким благородним блиском, схожа на атлас або шовкову суміш. Вона підкреслює високу якість костюма і надає образу вишуканості, навіть якщо йдеться про повсякденний аутфіт.

Модний приклад від Джамали: як стильно носити брючний костюм восени 2025Співачка показала ідеальний костюм на осінь (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Аксесуари

Аксесуари в цьому луці також заслуговують на окрему згадку. Джамала тримає велику м'яку сумку-шопер темно-коричневого відтінку.

Сумка додає образу практичності, водночас вигідно контрастуючи зі строгою геометрією костюма. Такий аксесуар чудово підходить для міських буднів, коли потрібен і стиль, і функціональність.

Модний приклад від Джамали: як стильно носити брючний костюм восени 2025Як носити брючний костюм восени 2025 (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Взуття

Щодо взуття - хоча його видно частково, можна помітити, що вибране в тон сумки: темно-коричневе або навіть з бордовим відтінком. Це рішення допомагає зберегти гармонійність колірної гами, не розбиваючи загальне враження від монохромного образу.

Джамала демонструє ідеальний приклад того, як можна поєднувати класику, комфорт і сучасний стиль. Її образ - це втілення невимушеної елегантності, яка так пасує осінньому сезону: теплі тони, приємні фактури та продуманий силует.

Такий костюм можна носити і на ділову зустріч, і на творчий захід, і навіть у повсякденному житті.

Модний приклад від Джамали: як стильно носити брючний костюм восени 2025Джамала показала модний образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Джамала Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто