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Цим трьом категоріям людей заборонено їсти диню: перевірте, чи це не ви

Неділя 20 липня 2025 12:06
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Цим трьом категоріям людей заборонено їсти диню: перевірте, чи це не ви Фото: Кому не варто їсти диню (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Диня - один із найулюбленіших літніх фруктів. Вона ароматна, солодка, соковита й добре втамовує спрагу в спеку. Але, попри всі свої корисні властивості, цей фрукт підходить далеко не всім.

РБК-Україна розповідає про три категорії людей, яким краще повністю відмовитися від дині, адже її вживання може погіршити стан здоров’я або навіть призвести до ускладнень.

Люди з діабетом

Хоча диня має натуральний цукор, її глікемічний індекс досить високий — близько 65. Це означає, що після вживання дині рівень глюкози в крові швидко зростає. Для людей з цукровим діабетом 1-го і 2-го типу це може бути небезпечно. Особливо, якщо диню вживають у великій кількості або поєднують з іншими вуглеводами. Ендокринологи радять уникати дині або вживати її тільки в дуже обмежених кількостях під контролем лікаря.

Люди з проблемами шлунково-кишкового тракту

Диня має властивість викликати бродіння у шлунку, що може провокувати здуття, газоутворення, біль та навіть пронос. Людям з гастритом, панкреатитом, синдромом подразненого кишечника, виразкою шлунка та іншими хронічними хворобами ШКТ варто утриматися від цього фрукта. Особливо небезпечним може бути поєднання дині з іншими продуктами — вона погано засвоюється разом з молочними виробами, алкоголем або жирною їжею.

Вагітні жінки на пізніх термінах

Хоча диня багата на вітаміни й фолієву кислоту, яка корисна на ранніх етапах вагітності, у III триместрі її краще обмежити. Вживання дині може спричинити набряки, підвищити ризик гестаційного діабету та викликати дискомфорт через активну перистальтику кишечника. А оскільки імунітет у цей період знижується, є ризик харчового отруєння при неякісному зберіганні фрукта.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, CDC.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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