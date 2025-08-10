Персик чи нектарин: який фрукт найкорисніший для здоров'я?
Зовні нектарини та персики дуже схожі і смакують майже однаково, але за вмістом корисних речовин між ними є різниця. Який із цих фруктів має більше вітамінів і менше цукру?
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health.
Вміст вітамінів
У 100 г персиків та нектарин міститься:
- калорій - 46 і 43
- білок - 1 г в обох фруктах
- вуглеводи - 9,8 г і 9,4 г
- клітковина - 1,5 г в обох
- вітамін А - 24 мкг і 21 мкг
- вітамін С - 4,1 мкг і 2,9 мкг
- калій - 122 мкг і 131 мкг
- ніацин - 0,8 мкг і 1,1 мкг
- магній - 8 мкг і 8,8 мкг
- фосфор - 22 мкг і 26 мкг
Користь для здоров'я
Велика кількість клітковини
Персики та нектарини є чудовими джерелами харчових волокон. Зокрема, вплив на організм такий:
- покращене травлення
- знижений артеріальний тиск
- знижений рівень ліпідів
- зменшення загального запалення
- стабілізований рівень цукру в крові
Забезпечують організм антиоксидантами
Окислювальний стрес вважається важливим основним фактором, що сприяє розвитку кількох поширених захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та деякі види раку.
Підвищений рівень антиоксидантів у персиках сприяє захисту організму від хвороб.
Що корисніше
Якщо вам важлива антиоксидантна дія і м’який смак, то обирайте персик. Щоб отримати більше вітаміну C, менше калорій і гладку шкірку - купуйте нектарин.
Найкраще - чергувати або поєднувати обидва для максимального різноманіття і користі.
Як часто їх їсти
2-4 рази на тиждень - цілком достатньо для отримання користі, не перевантажуючи організм фруктозою.
Якщо ви активно рухаєтесь, займаєшся спортом або маєте підвищену потребу в енергії - можна їсти по 1 плоду майже щодня. При проблемах з рівнем цукру в крові (предіабет, діабет) - краще обмежити споживання і поєднувати з білками або жирами (наприклад, з йогуртом, горіхами).
Як включати в раціон:
- на сніданок - у кашу, йогурт або смузі
- в обід - у салат (наприклад, з сиром фета або моцарелою)
- перекус - просто свіжий фрукт
- у десертах - печені, запечені, у випічці, але без надміру цукру
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.