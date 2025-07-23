Цей швидкий рецепт кабачків - просто "підпал". Рідні будуть просити добавки

У розпал кабачкового сезону хочеться простих, смачних та корисних страв. І один із найкращих варіантів - швидкі мариновані кабачки, які готуються за лічені хвилини, а смакують як страва з ресторану. Ідеальні для обіду, вечері або пікніка, їх не треба варити чи консервувати, а просто замаринувати в ароматній заправці.
РБК-Україна ділиться дуже простим та швидким рецептом з популярних в українців овочів.
Наріжте кабачки тонкими кільцями.
Посоліть їх і залиште на 5-10 хвилин, щоб виділилася зайва волога.
Тим часом наріжте петрушку і подрібніть часник.
Приготуйте маринад: змішайте мед або цукор, часник, перець, оцет та рослинну олію.
Злийте рідину з кабачків.
Додайте до них маринад і зелень, добре перемішайте.
Поставте в холодильник на 20-30 хвилин, щоб кабачки просочилися смаками.
Усього півгодини і у вас будуть соковиті, ароматні кабачки з нотками часнику, кислинки та свіжої зелені готові до столу. Їх можна подавати як самостійну закуску або гарнір до м’яса, риби, картоплі чи гречки.
Радимо краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою - вони ніжніші та швидше маринуються.
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В матеріалі були використані такі джерела: YouTube-канал кулінарки Alina FooDee.