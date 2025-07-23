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Этот быстрый рецепт кабачков - просто "огонь". Родные будут просить добавки

Как приготовить маринованные кабачки (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

В разгар кабачкового сезона хочется простых, вкусных и полезных блюд. И один из лучших вариантов - быстрые маринованные кабачки, которые готовятся за считанные минуты, а на вкус как блюдо из ресторана. Идеальные для обеда, ужина или пикника, их не надо варить или консервировать, а просто замариновать в ароматной заправке.

РБК-Украина делится очень простым и быстрым рецептом из популярных у украинцев овощей.

Что нужно для приготовления?

  • Кабачки - 500 г
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Мед или сахар - 0,5 ст. л.
  • Уксус - 1 ст. л.
  • Петрушка - пучок
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Черный молотый перец - по вкусу

Как готовить? Пошаговый рецепт:

Нарежьте кабачки тонкими кольцами.

Рецепт маринованных кабачков (Скриншот)

Посолите их и оставьте на 5-10 минут, чтобы выделилась лишняя влага.

Тем временем нарежьте петрушку и измельчите чеснок.

Приготовьте маринад: смешайте мед или сахар, чеснок, перец, уксус и растительное масло.

Слейте жидкость с кабачков.

Добавьте к ним маринад и зелень, хорошо перемешайте.

Добавьте маринад и перемешайте (Скриншот)

Поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы кабачки пропитались вкусами.

Всего полчаса и у вас будут сочные, ароматные кабачки с нотками чеснока, кислинки и свежей зелени готовы к столу. Их можно подавать как самостоятельную закуску или гарнир к мясу, рыбе, картофелю или гречке.

Советуем лучше брать молодые кабачки с тонкой кожицей - они более нежные и быстрее маринуются.

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В материале были использованы следующие источники: YouTube-канал кулинарки Alina FooDee.

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