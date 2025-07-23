Этот быстрый рецепт кабачков - просто "огонь". Родные будут просить добавки

В разгар кабачкового сезона хочется простых, вкусных и полезных блюд. И один из лучших вариантов - быстрые маринованные кабачки, которые готовятся за считанные минуты, а на вкус как блюдо из ресторана. Идеальные для обеда, ужина или пикника, их не надо варить или консервировать, а просто замариновать в ароматной заправке.
РБК-Украина делится очень простым и быстрым рецептом из популярных у украинцев овощей.
Нарежьте кабачки тонкими кольцами.
Посолите их и оставьте на 5-10 минут, чтобы выделилась лишняя влага.
Тем временем нарежьте петрушку и измельчите чеснок.
Приготовьте маринад: смешайте мед или сахар, чеснок, перец, уксус и растительное масло.
Слейте жидкость с кабачков.
Добавьте к ним маринад и зелень, хорошо перемешайте.
Поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы кабачки пропитались вкусами.
Всего полчаса и у вас будут сочные, ароматные кабачки с нотками чеснока, кислинки и свежей зелени готовы к столу. Их можно подавать как самостоятельную закуску или гарнир к мясу, рыбе, картофелю или гречке.
Советуем лучше брать молодые кабачки с тонкой кожицей - они более нежные и быстрее маринуются.
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В материале были использованы следующие источники: YouTube-канал кулинарки Alina FooDee.