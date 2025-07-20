Рецепт кабачків, які смачніші за м’ясо. Будете готувати щодня

Сезон кабачків у розпалі, і якщо ви досі вважаєте їх "прісним" овочем, цей рецепт змінить ваше уявлення назавжди. У мережі шаленої популярності набирає страва, яку вже охрестили "кабачками, смачнішими за м’ясо".

Як швидко приготувати таку страву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вона підходить і для вегетаріанців, і для м’ясоїдів, які хочуть трохи розвантажити свій раціон. І головне - готується дуже просто!

Ці кабачки мають хрустку скоринку, ніжну середину і яскравий пікантний смак. А ще - бюджетні, швидкі у приготуванні та неймовірно ситні.

Інгредієнти

Кабачки - 2 середніх

Яйця - 2 шт

Твердий сир - 100 г

Часник - 2 зубчики

Кріп або петрушка - невеликий пучок

Борошно або панірувальні сухарі - 3-4 ст. л

Сіль, перець, спеції - за смаком

Олія для смаження

Рецепт приготування

Кабачки натерти на великій тертці, трохи посолити і залишити на 10 хвилин. Потім віджати зайвий сік.

Додати яйця, натертий сир, подрібнений часник, зелень і спеції.

Як приготувати кабачки (Скриншот)

Всипати борошно або сухарі для густоти маси.

Добре перемішати і ложкою викладати на розігріту сковорідку.

Смажити з обох боків до золотистої скоринки - по 2-3 хвилини.

Такими виходять кабачки (Скриншот)

Додамо, що і кабачки чудово поєднуються з соусом зі сметани й часнику або йогуртовим дипом. А ще вони смачні як гарячими, так і холодними.