Рецепт кабачків, які смачніші за м’ясо. Будете готувати щодня
Сезон кабачків у розпалі, і якщо ви досі вважаєте їх "прісним" овочем, цей рецепт змінить ваше уявлення назавжди. У мережі шаленої популярності набирає страва, яку вже охрестили "кабачками, смачнішими за м’ясо".
Як швидко приготувати таку страву - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Вона підходить і для вегетаріанців, і для м’ясоїдів, які хочуть трохи розвантажити свій раціон. І головне - готується дуже просто!
Ці кабачки мають хрустку скоринку, ніжну середину і яскравий пікантний смак. А ще - бюджетні, швидкі у приготуванні та неймовірно ситні.
Інгредієнти
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Кабачки - 2 середніх
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Яйця - 2 шт
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Твердий сир - 100 г
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Часник - 2 зубчики
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Кріп або петрушка - невеликий пучок
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Борошно або панірувальні сухарі - 3-4 ст. л
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Сіль, перець, спеції - за смаком
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Олія для смаження
Рецепт приготування
Кабачки натерти на великій тертці, трохи посолити і залишити на 10 хвилин. Потім віджати зайвий сік.
Додати яйця, натертий сир, подрібнений часник, зелень і спеції.
Як приготувати кабачки (Скриншот)
Всипати борошно або сухарі для густоти маси.
Добре перемішати і ложкою викладати на розігріту сковорідку.
Смажити з обох боків до золотистої скоринки - по 2-3 хвилини.
Такими виходять кабачки (Скриншот)
Додамо, що і кабачки чудово поєднуються з соусом зі сметани й часнику або йогуртовим дипом. А ще вони смачні як гарячими, так і холодними.
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В матеріалі були використані такі джерела: YouTube-канал Івана Янюка, сайт Кулінарочка.