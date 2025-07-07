Ніжна ікра з кабачків, яка підкорює з першої ложки: легкий рецепт

Сезон кабачків у розпалі, а це значить, що час готувати смачну домашню ікру. Це проста, бюджетна й ароматна страва, яка сподобається усім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instgaram -сторінку фудблогера Катерини Процишиної.

Кабачкова ікра

Список інгредієнтів:

очищені від шкірки молоді кабачки - 1,5 кг.

цибуля - 400 г

морква - 450 г

олія - 150 мл

часник - 4-5 зубчиків

сіль - 1 ст.л

цукор 1 ст.л

томатна паста - 3 ст.л

чорний мелений перець - 1 ч.л

оцет - 2 ст.л (якщо робите на зиму)

Легкий спосіб приготування

Для початку в каструлю покладіть цибулю, моркву та готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи (7 хв). Тоді додайте часник та очищений від шкірки подрібнений невеличкими кубиками кабачки.

Додайте сіль, цукор та тушкуємо під кришкою періодично помішуючи 30 хв. Після цього додаємо чорний мелений перець та томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо ще 10 хв.

Тоді ретельно перебиваємо масу блендером до однорідності. Перекладаємо в банки або в місткість де будете зберігати і готово.

Кабачкова ікра (фото: кадр з відео)