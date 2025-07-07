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Ніжна ікра з кабачків, яка підкорює з першої ложки: легкий рецепт

Понеділок 07 липня 2025 07:45
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Ніжна ікра з кабачків, яка підкорює з першої ложки: легкий рецепт Рецепт смачної кабачкової ікри (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сезон кабачків у розпалі, а це значить, що час готувати смачну домашню ікру. Це проста, бюджетна й ароматна страва, яка сподобається усім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instgaram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.

Кабачкова ікра

Список інгредієнтів:

  • очищені від шкірки молоді кабачки - 1,5 кг.
  • цибуля - 400 г
  • морква - 450 г
  • олія - 150 мл
  • часник - 4-5 зубчиків
  • сіль - 1 ст.л
  • цукор 1 ст.л
  • томатна паста - 3 ст.л
  • чорний мелений перець - 1 ч.л
  • оцет - 2 ст.л (якщо робите на зиму)

Легкий спосіб приготування

Для початку в каструлю покладіть цибулю, моркву та готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи (7 хв). Тоді додайте часник та очищений від шкірки подрібнений невеличкими кубиками кабачки.

Додайте сіль, цукор та тушкуємо під кришкою періодично помішуючи 30 хв. Після цього додаємо чорний мелений перець та томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо ще 10 хв.

Тоді ретельно перебиваємо масу блендером до однорідності. Перекладаємо в банки або в місткість де будете зберігати і готово.

Ніжна ікра з кабачків, яка підкорює з першої ложки: легкий рецептКабачкова ікра (фото: кадр з відео)

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