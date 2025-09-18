ua en ru
Этот новый смартфон Android получит функцию видео, которой нет даже у iPhone

Четверг 18 сентября 2025 15:50
Этот новый смартфон Android получит функцию видео, которой нет даже у iPhone Новый Android-флагман предложит пользователям то, чего нет у iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

iPhone традиционно считаются одними из лучших смартфонов для съемки видео, однако в некоторых функциях они все еще уступают Android. Речь идет о записи 4K/120fps, мультикамерной съемке и сверхстабильной записи. Теперь похоже, что один из Android-брендов может обойти Apple с еще одной новинкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Что известно

Исполнительный директор Vivo Хан Боксайо подтвердил на Weibo, что предстоящая серия vivo X300 будет поддерживать киношное портретное видео в 4K/60fps. Он добавил, что это станет "первым случаем как для Android, так и для iPhone".

Ранее флагманы Vivo уже сравнивались с iPhone, включая серию iPhone 17, поддерживая портретное видео 4K/30fps с автофокусом. Переход на 4K/60fps стал бы значительным шагом вперед для Vivo. На данный момент ни iPhone, ни смартфоны Vivo не поддерживают запись портретного или киновидео в 60fps, даже при меньших разрешениях.

Этот новый смартфон Android получит функцию видео, которой нет даже у iPhoneКамера Vivo X300 (фото: Digital Camera World)

Эксперты отмечают, что приятно видеть, как Android-бренд опережает Apple в области видеосъемки. При этом в обзоре vivo X200 Ultra автор заметил странное мерцание лиц при портретной съемке в смешанном освещении, поэтому пользователи надеются, что в серии X300 эту проблему исправят.

Это не все новости о vivo X300. Обычная модель получит основную камеру на 200 МП, а Pro-версия - улучшенную 200 МП телекамеру. Кроме того, стандартная модель сохранит компактный форм-фактор, как у vivo X200 Pro Mini.

