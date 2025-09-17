Apple готує iPhone 18: чого чекати від наступного смартфона

Наступне покоління iPhone - моделі iPhone 18, iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max - буде оснащене зменшеним Dynamic Island , але технологія Face ID під екраном у пристроях не з'явиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Перші інсайди

Раніше ходили суперечливі чутки про те, що iPhone 17 Pro отримає менший Dynamic Island, але його розмір залишився колишнім.

Тепер ця тема повернулася для серії iPhone 18, і є висока ймовірність, що цього разу вона виявиться правдою. Це стало б кроком до 20-річного ювілейного iPhone з повністю скляним корпусом, про який ходять чутки.

Технологію Face ID під екраном довгий час обговорювали для моделей iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro і iPhone 18 Pro, але поки що її реалізація відкладається на рік-два. Згідно з останньою інформацією від Instant Digital, вона може з'явитися тільки в iPhone 19 Pro або пізніше.

Жодна з моделей iPhone 18 не отримає фронтальну камеру під екраном. Замість цього пристрої будуть оснащені зменшеним Dynamic Island і видимою фронтальною камерою.

Акаунт Instant Digital має близько 1,5 мільйона підписників у китайській соцмережі Weibo і раніше вірно розкривав інформацію про майбутні продукти Apple. Серед точних витоків - система охолодження з випарною камерою для iPhone 17 Pro, жовте оформлення iPhone 14 і iPhone 14 Plus, а також ремінець Titanium Milanese Loop для Apple Watch Ultra 2.

Однак не всі чутки підтверджувалися, і деякі прогнози щодо iPhone 17 не справдилися.

До релізу серії iPhone 18 залишається ще рік, тому очікується безліч нових чуток про майбутні пристрої.