Цей напій врятує ваші нирки від каменів: він доступний усім

Регулярне вживання звичайної води значно зменшує ймовірність утворення каменів у нирках. Такий напій допомагає підтримувати нормальний об’єм сечі та виводити надлишок солей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Instagram-сторінку сімейного лікаря Михайла Цюрака .

Скільки води пити на день

За словами медика, більшість людей навіть не здогадуються, але звичайна питна вода - це головний захист від утворення каменів у нирках.

Коли ви пʼєте мало, то сеча стає концентрованою, а солі та мінерали починають злипатися у тверді кристали. Саме так утворюються камені, які можуть викликати сильний біль, кров у сечі і навіть "покласти вас на операційний стіл".

Щоб уникнути цього, варто пити 1,5-2 літри чистої води щодня. Обирайте якісну питну воду без зайвих домішок.

Важливо стежити, щоб сеча була світло-жовтою, адже це знак, що ви п'єте достатньо рідини.

Які напої можуть провокувати виникнення каменів

Солодкі газовані напої

Особливо з високим вмістом фруктози (кукурудзяний сироп) та фосфатів. До них відноситься кола, енергетики, солодкі лимонади.

Фосфати з колових напоїв можуть стимулювати формування кальцій-фосфатних каменів.

Надмірна кава та чай

Помірна кількість кави навіть знижує ризик, але велика кількість чорного чаю (багатого на оксалати) може сприяти утворенню кальцій-оксалатних каменів.

Камені можуть утворитися, якщо пити міцний чай і мало води.

Алкоголь (особливо пиво)

Може призводити до зневоднення і збільшення рівня сечової кислоти, що сприяє утворенню каменів.